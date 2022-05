875 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 30 maggio 2022.

Sono 875 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.682).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.323, in diminuzione (-1.927) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -396 casi.

3.192 sono i guariti, in aumento (1.115) rispetto ai 2.077 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza della vittima di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 21 (ieri erano 22), i ricoverati con sintomi sono 529 (ieri 528), mentre sono 70.300 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 72.623.

Il totale dei positivi si attesta a 70.850 casi, i guariti attualmente sono 1.108.301, mentre 10.931 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 70.850 -2.323 -396 -1.927 486,62% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.108.301 3.192 2.077 1.115 53,68% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.931 6 1 5 500,00% [▼] TOTALE CASI: 1.190.082 875 1.682 -807 -47,98% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 21 22 -1 -4,55% [▼] TAMPONI ESEGUITI 1.365 2.185 -820 -37,53% Media mensile positivi 2.255.

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.732.845



Persone vaccinate

49.392.899

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.190.082

Palermo: 283.343 (176)

Catania: 248.718 (274)

Messina: 170.439 (148)

Siracusa: 109.143 (45)

Agrigento: 94.288 (49)

Trapani: 92.292 (74)

Ragusa: 86.374 (51)

Caltanissetta: 71.292 (43)

Enna: 34.193 (15)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.396.723 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.889.641 (104.828) (750)

Veneto: 1.752.156 (28.430) (386)

Campania: 1.708.464 (128.527) (824)

Lazio: 1.574.650 (121.119) (1.233)

Emilia-Romagna: 1.485.943 (20.311) (826)

Piemonte: 1.196.777 (26.797) (340)

Sicilia: 1.190.082 (70.850) (563)

Toscana: 1.149.679 (27.666) (320)

Puglia: 1.131.618 (27.070) (518)

Marche: 472.889 (3.751) (206)

Liguria: 449.146 (5.918) (118)

Abruzzo: 405.228 (21.472) (192)

Calabria: 388.905 (38.984) (437)

Friuli Venezia Giulia: 378.595 (19.577) (60)

Sardegna: 311.411 (15.835) (344)

Umbria: 286.046 (7.334) (154)

P.A. Bolzano: 217.985 (1.518) (49)

P.A. Trento: 167.577 (1.468) (45)

Basilicata: 137.481 (22.413) (119)

Molise: 65.890 (4.029) (49)

Valle d’Aosta: 36.560 (964) (4)

Fonte dati: Ministero della Salute