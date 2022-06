860 i nuovi casi di Covid in Sicilia, una la vittima

Situazione Covid-19 al 6 giugno 2022.

Sono 860 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.992).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 144, in diminuzione (-57) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 201 casi.

715 sono i guariti, in diminuzione (-1.071) rispetto ai 1.786 di ieri, mentre si registra 1 decesso, a differenza delle 5 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 26 (ieri erano 27), i ricoverati con sintomi sono 516 (ieri 511), mentre sono 59.546 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 59.406.

Il totale dei positivi si attesta a 60.088 casi, i guariti attualmente sono 1.133.214, mentre 10.985 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 60.088 144 201 -57 -28,36% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 1.133.214 715 1.786 -1.071 -59,97% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 10.985 1 5 -4 -80,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.204.287 860 1.992 -1.132 -56,83% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 26 27 -1 -3,70% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 1.193 2.524 -1.331 -52,73% Media mensile positivi 1.936.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

137.847.720



Persone vaccinate

49.395.137

91,48 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.204.287

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 287.287 (362)

Catania: 251.946 (138)

Messina: 172.156 (55)

Siracusa: 110.538 (66)

Agrigento: 95.282 (51)

Trapani: 93.297 (67)

Ragusa: 87.377 (63)

Caltanissetta: 71.913 (39)

Enna: 34.491 (19)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 17.514.589 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.904.070 (96.685) (893)

Veneto: 1.761.219 (26.123) (527)

Campania: 1.720.532 (124.223) (731)

Lazio: 1.590.271 (116.116) (1.369)

Emilia-Romagna: 1.494.491 (16.346) (960)

Sicilia: 1.204.287 (60.088) (756)

Piemonte: 1.202.608 (25.076) (519)

Toscana: 1.155.937 (24.145) (317)

Puglia: 1.139.293 (20.352) (631)

Marche: 475.527 (3.522) (198)

Liguria: 451.826 (4.906) (178)

Abruzzo: 408.151 (17.727) (205)

Calabria: 392.899 (33.838) (337)

Friuli Venezia Giulia: 380.399 (19.076) (109)

Sardegna: 315.876 (12.001) (383)

Umbria: 288.397 (6.821) (180)

P.A. Bolzano: 218.984 (1.304) (52)

P.A. Trento: 168.259 (1.140) (22)

Basilicata: 138.487 (17.400) (93)

Molise: 66.352 (3.608) (49)

Valle d’Aosta:¬†36.724¬†(851)¬†(3)

Fonte dati: Ministero della Salute