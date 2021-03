859 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 81 nel messinese

Situazione Covid-19 al 19 marzo 2021.

Sono 859 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 789) a fronte di 9.784 tamponi (ieri 9.812), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,77%. Media mensile positivi 572,43.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 323, in diminuzione (-173) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 496 casi.

521 sono i guariti, in aumento (242) rispetto ai 279 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 121 (ieri erano 117); i ricoverati con sintomi sono 726 (ieri 731), mentre sono 14.937 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 14.613.

Il totale dei positivi si attesta a 15.784 casi, i guariti attualmente sono 144.162, mentre 4.412 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 15.784 323 496 -173 -34,88% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 144.162 521 279 242 86,74% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 4.412 15 14 1 7,14% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 164.358 859 789 70 8,87% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 121 117 4 3,42% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 9.784 9.812 -28 -0,29% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,77%. Media mensile positivi 572,43.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 164.358

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 48.806 (370)

Catania: 44.144 (90)

Messina: 20.646 (81)

Siracusa: 11.421 (58)

Trapani: 11.017 (37)

Ragusa: 9.018 (55)

Caltanissetta: 7.647 (75)

Agrigento: 7.000 (61)

Enna: 4.659 (32)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.332.418

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 689.107 (100.904) (5.518)

Veneto: 362.925 (37.613) (1.917)

Campania: 314.986 (100.338) (1.997)

Emilia-Romagna: 311.988 (72.787) (3.188)

Piemonte: 285.023 (33.455) (2.997)

Lazio: 264.708 (45.995) (2.188)

Toscana: 179.488 (25.639) (1.365)

Puglia: 173.000 (41.170) (1.785)

Sicilia: 164.358 (15.784) (859)

Friuli Venezia Giulia: 90.171 (15.863) (910)

Liguria: 84.301 (5.793) (427)

Marche: 81.617 (10.035) (822)

Abruzzo: 61.803 (10.963) (417)

P.A. Bolzano: 56.974 (3.485) (127)

Umbria: 48.876 (5.681) (182)

Sardegna: 42.979 (12.867) (134)

Calabria: 42.705 (8.156) (376)

P.A. Trento: 38.931 (3.817) (306)

Basilicata: 18.103 (4.341) (116)

Molise: 11.861 (1.400) (41)

Valle d’Aosta:¬†8.514¬†(453)¬†(63)