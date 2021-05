851 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 81 nel messinese, 19 le vittime

Situazione Covid-19 all’8 maggio 2021.

Sono 851 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 603) a fronte di 8.958 tamponi (ieri 8.324), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,49%. Media mensile positivi 1.090.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -700, in diminuzione (-152) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -548 casi.

1.532 sono i guariti, in aumento (392) rispetto ai 1.140 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 11 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 140 (ieri erano 142); i ricoverati con sintomi sono 995 (ieri 1.021), mentre sono 21.495 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 2.2167.

Il totale dei positivi si attesta a 22.630 casi, i guariti attualmente sono 187.157, mentre 5.546 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 22.630 -700 -548 -152 27,74% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 187.157 1.532 1.140 392 34,39% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 5546 19 11 8 72,73% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 215.333 851 603 248 41,13% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 140 142 -2 -1,41% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 8.958 8.324 634 7,62% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 9,49%. Media mensile positivi 1.090.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

23.349.402

Persone vaccinate

7.155.712



IN SICILIA

Totale casi regionali: 215.333

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 66.887 (236)

Catania: 55.198 (199)

Messina: 25.073 (81)

Siracusa: 15.466 (73)

Trapani: 13.197 (41)

Ragusa: 11.729 (71)

Caltanissetta: 11.024 (65)

Agrigento: 10.850 (69)

Enna: 5.909 (16)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.102.921

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 817.088 (45.554) (1.584)

Veneto: 416.988 (19.128) (537)

Campania: 403.131 (85.984) (1.415)

Emilia-Romagna: 375.371 (37.685) (875)

Piemonte: 351.393 (13.603) (719)

Lazio: 331.180 (38.190) (999)

Puglia: 242.041 (44.380) (979)

Toscana: 232.536 (17.843) (676)

Sicilia: 215.333 (22.630) (851)

Friuli Venezia Giulia: 106.017 (6.487) (90)

Liguria: 100.863 (3.988) (202)

Marche: 99.487 (5.588) (254)

Abruzzo: 72.371 (7.822) (85)

P.A. Bolzano: 71.720 (1.160) (75)

Calabria: 62.638 (13.667) (334)

Sardegna: 55.597 (15.736) (159)

Umbria: 55.162 (2.636) (97)

P.A. Trento: 44.500 (934) (59)

Basilicata: 24.882 (6.027) (117)

Molise: 13.414 (473) (29)

Valle d’Aosta:¬†11.209¬†(605)¬†(40)