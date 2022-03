8 Marzo 2022 – Giornata internazionale della Donna

Punti informativi e di sensibilizzazione della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne.

“Questo non è amore” è la campagna di prossimità che la Polizia di Stato ha ideato affinché informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere possano concorrere ad una sua analisi e ad una quanto più rapida risoluzione.

Informare su cosa la normativa vigente preveda, su quali siano gli strumenti a disposizione delle donne e sulla disponibilità della Polizia di Stato ad ascoltare, sempre e comunque, le vittime di maltrattamenti, può spesso incidere in maniera determinante su condotte errate ed arginare, a monte, difficoltà e forme di violenza che potrebbero degenerare in estreme conseguenze.

Ed è in quest’ottica che oggi, Giornata Internazionale della Donna, la Questura di Messina ed i Commissariati di Pubblica Sicurezza hanno incontrato i cittadini presso punti informativi allestiti nelle piazze di Messina e provincia e distribuito il materiale informativo realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine. A Piazza Cairoli, in particolare, era presente la dr.ssa Luisa Cavallo, Dirigente della Divisione Anticrimine, il dr. Salvatore Gulizia, Portavoce della Questura, ed altre poliziotte e poliziotti i quali hanno preso contatto direttamente con le donne che hanno voluto scambiare con loro qualche parola o che hanno semplicemente richiesto informazioni.

Non solo piazze però: in tutti i centri cittadini della Provincia sede di Commissariato, i poliziotti hanno realizzato incontri con gli alunni di istituti scolastici locali per affrontare la delicata tematica con i più giovani. A Messina, inoltre, il webinar organizzato dall’Istituto Comprensivo Albino Luciani ha ospitato l’intervento della dr.ssa Smeralda Passari, psicologa della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Messina, che ha ribadito l’importanza del ruolo delle donne in Polizia oggi. Alle donne della Polizia di Stato va il più sentito ringraziamento, infatti, per l’impegno ed il costante lavoro che, giorno dopo giorno, prestano per il bene della collettività .