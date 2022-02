8.985 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 49 le vittime

Situazione Covid-19 al 2 febbraio 2022.

Sono 8.985 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.401).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 4.000, in diminuzione (-1.697) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.697 casi.

4.936 sono i guariti, in aumento (3.278) rispetto ai 1.658 di ieri, mentre si registrano 49 decessi, a differenza delle 46 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 148 (ieri erano 140); i ricoverati con sintomi sono 1.464 (ieri 1.480), mentre sono 253.045 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 249.037.

Il totale dei positivi si attesta a 254.657 casi, i guariti attualmente sono 376.776, mentre 8.622 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 254.657 4.000 5.697 -1.697 -29,79% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 376.776 4.936 1.658 3.278 197,71% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 8.622 49 46 3 6,52% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 640.055 8.985 7.401 1.584 21,40% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 148 140 8 5,71% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 7.710 6.456 1.254 19,42% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 116,53%. Media mensile positivi 8.365,03.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

128.758.201



Persone vaccinate

49.039.688

90,80 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 640.055

Totale ed incremento casi

Palermo: 155.619 (1.979)

Catania: 154.577 (1.580)

Messina: 77.820 (1.346)

Siracusa: 58.152 (1.120)

Ragusa: 46.791 (903)

Trapani: 43.261 (604)

Agrigento: 43.240 (608)

Caltanissetta: 41.699 (615)

Enna: 18.896 (230)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 11.235.745

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.164.568 (347.560) (16.098)

Veneto: 1.181.342 (208.908) (14.190)

Emilia-Romagna: 1.068.696 (287.057) (11.122)

Campania: 1.055.447 (224.317) (10.287)

Lazio: 905.049 (283.252) (10.560)

Piemonte: 892.339 (123.332) (8.487)

Toscana: 756.941 (142.298) (7.758)

Sicilia: 640.055 (254.657) (8.631)

Puglia: 618.045 (123.458) (7.141)

Liguria: 304.908 (47.638) (3.838)

Friuli Venezia Giulia: 275.170 (63.899) (3.497)

Marche: 271.899 (25.399) (4.911)

Abruzzo: 221.638 (117.175) (2.601)

Calabria: 173.814 (41.322) (2.034)

P.A. Bolzano: 166.864 (20.798) (1.580)

Umbria: 158.936 (22.341) (1.827)

Sardegna: 127.501 (23.157) (1.504)

P.A. Trento: 125.843 (17.878) (1.182)

Basilicata: 66.235 (19.375) (1.035)

Molise: 30.850 (10.012) (526)

Valle d’Aosta:¬†29.605¬†(3.793)¬†(185)

Fonte dati: Ministero della Salute