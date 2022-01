8.606 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 72 le vittime

Situazione Covid-19 al 18 gennaio 2022.

Sono 8.606 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 4.037) a fronte di 10.846 tamponi (ieri 5.209), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 79,34%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 7.384, in aumento (4.319) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.065 casi.

1.150 sono i guariti, in aumento (201) rispetto ai 949 di ieri, mentre si registrano 72 decessi, a differenza delle 23 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 170 (ieri erano 170); i ricoverati con sintomi sono 1.389 (ieri 1.392), mentre sono 182.579 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 175.192.

Il totale dei positivi si attesta a 184.138 casi, i guariti attualmente sono 343.117, mentre 8.010 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 184.138 7.384 3.065 4.319 140,91% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 343.117 1.150 949 201 21,18% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 8.010 72 23 49 213,04% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 535.265 8.606 4.037 4.569 113,18% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 170 170 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 10.846 5.209 5.637 108,22% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 79,34%. Media mensile positivi 6342,72.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

120.895.225



Persone vaccinate

48.621.474

90,02 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 535.265

Palermo: 132.257 (1688)

Catania: 132.068 (1990)

Messina: 65.191 (583)

Siracusa: 46.564 (996)

Trapani: 36.598 (603)

Agrigento: 35.977 (961)

Ragusa: 35.566 (852)

Caltanissetta: 34.193 (735)

Enna: 16.851 (198)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 9.018.425

Lombardia: 1.822.650 (494.656) (37.823)

Veneto: 913.054 (255.914) (25.166)

Campania: 872.790 (248.073) (21.670)

Emilia-Romagna: 834.546 (323.440) (17.977)

Piemonte: 721.567 (169.035) (18.095)

Lazio: 715.362 (229.546) (13.286)

Toscana: 601.840 (179.815) (14.799)

Sicilia: 535.265 (184.138) (8.606)

Puglia: 468.992 (133.344) (28.589)

Liguria: 232.283 (32.388) (8.482)

Friuli Venezia Giulia: 214.700 (51.509) (4.853)

Marche: 192.082 (17.972) (7.748)

Abruzzo: 173.034 (74.360) (5.075)

Calabria: 149.624 (38.362) (2.834)

P.A. Bolzano: 132.738 (25.643) (4.229)

Umbria: 131.091 (26.651) (2.421)

Sardegna: 108.898 (21.019) (685)

P.A. Trento: 98.299 (27.388) (3.354)

Basilicata: 50.223 (14.873) (1.519)

Molise: 24.740 (8.373) (442)

Valle d’Aosta:¬†24.647¬†(5.657)¬†(526)

Fonte dati: Ministero della Salute