8.521 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 37 le vittime

Situazione Covid-19 al 16 gennaio 2022.

Sono 8.521 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 9.292) a fronte di 8.792 tamponi (ieri 12.527), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 96,91%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 7.348, in aumento (600) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 6.748 casi.

1.136 sono i guariti, in diminuzione (-1.342) rispetto ai 2.478 di ieri, mentre si registrano 37 decessi, a differenza delle 66 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 168 (ieri erano 157); i ricoverati con sintomi sono 1.348 (ieri 1.331), mentre sono 172.173 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 164.853.

Il totale dei positivi si attesta a 173.689 casi, i guariti attualmente sono 341.018, mentre 7.915 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 173.689 7.348 6.748 600 8,89% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 341.018 1.136 2.478 -1.342 -54,16% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.915 37 66 -29 -43,94% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 522.622 8.521 9.292 -771 -8,30% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 168 157 11 7,01% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 8.792 12.527 -3.735 -29,82% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 96,91%. Media mensile positivi 5.998,65.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

119.840.779



Persone vaccinate

48.559.112

89,91 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 522.622

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 129.586 (2394)

Catania: 129.019 (2354)

Messina: 64.411 (581)

Siracusa: 44.979 (791)

Trapani: 35.541 (421)

Agrigento: 34.827 (609)

Ragusa: 34.433 (703)

Caltanissetta: 33.257 (510)

Enna: 16.569 (158)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 8.706.915

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.774.944 (558.451) (26.773)

Veneto: 881.507 (252.942) (13.094)

Campania: 841.750 (249.206) (17.677)

Emilia-Romagna: 805.434 (303.399) (16.408)

Lazio: 695.629 (220.205) (12.994)

Piemonte: 693.908 (167.295) (8.857)

Toscana: 581.415 (178.444) (10.287)

Sicilia: 522.622 (173.689) (8.521)

Puglia: 433.751 (118.307) (8.384)

Liguria: 221.305 (27.979) (4.393)

Friuli Venezia Giulia: 208.102 (48.409) (2.993)

Marche: 182.322 (17.393) (4.923)

Abruzzo: 166.438 (69.078) (3.633)

Calabria: 145.097 (36.960) (2.137)

Umbria: 127.896 (28.685) (1.886)

P.A. Bolzano: 127.162 (22.200) (1.762)

Sardegna: 107.206 (21.016) (1.317)

P.A. Trento: 94.060 (27.384) (1.767)

Basilicata: 48.560 (14.016) (732)

Valle d’Aosta:¬†23.949¬†(6.032)¬†(461)

Molise: 23.858 (7.767) (513)

Fonte dati: Ministero della Salute