8.293 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 al 18 marzo 2022.

Sono 8.293 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 8.715).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.906, in diminuzione (-2.331) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 4.237 casi.

6.368 sono i guariti, in aumento (1.908) rispetto ai 4.460 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 18 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 60 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 858 (ieri 874), mentre sono 232.803 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 230.876.

Il totale dei positivi si attesta a 233.721 casi, i guariti attualmente sono 648.428, mentre 9.833 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 233.721 1.906 4.237 -2.331 -55,02% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 648.428 6.368 4.460 1.908 42,78% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.833 19 18 1 5,56% [▼] TOTALE CASI: 891.982 8.293 8.715 -422 -4,84% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 60 65 -5 -7,69% [▼] TAMPONI ESEGUITI 5.281 5.658 -377 -6,66% Media mensile positivi 4.480.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.311.245



Persone vaccinate

49.323.623

91,32 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 891.982

Palermo: 211.752 (2.022)

Catania: 197.123 (1.135)

Messina: 118.424 (1.468)

Siracusa: 83.323 (620)

Agrigento: 66.951 (1.009)

Ragusa: 66.487 (602)

Trapani: 65.919 (723)

Caltanissetta: 55.649 (541)

Enna: 26.354 (173)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.724.411 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.432.568 (131.813) (8.555)

Veneto: 1.408.158 (63.811) (6.061)

Campania: 1.297.490 (138.386) (8.409)

Emilia-Romagna: 1.231.488 (35.876) (4.151)

Lazio: 1.178.673 (101.898) (9.004)

Piemonte: 1.015.027 (47.207) (2.575)

Toscana: 921.405 (39.778) (5.689)

Sicilia: 891.982 (233.721) (5.946)

Puglia: 822.949 (96.493) (8.521)

Liguria: 366.469 (14.020) (1.514)

Marche: 360.011 (15.192) (2.862)

Friuli Venezia Giulia: 321.070 (19.871) (1.045)

Abruzzo: 287.652 (36.676) (1.958)

Calabria: 259.086 (60.514) (2.984)

Umbria: 211.616 (20.298) (2.307)

Sardegna: 205.258 (27.431) (2.113)

P.A. Bolzano: 198.382 (5.719) (704)

P.A. Trento: 144.459 (3.354) (391)

Basilicata: 94.609 (20.072) (949)

Molise: 44.196 (6.966) (450)

Valle d’Aosta: 31.863 (1.125) (62)

Fonte dati: Ministero della Salute