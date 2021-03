782 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 582,5

Situazione Covid-19 al 20 marzo 2021.

Sono 782 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 859) a fronte di 9.435 tamponi (ieri 9.784), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,28%. Media mensile positivi 582,5.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -51, in diminuzione (-374) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 323 casi.

823 sono i guariti, in aumento (302) rispetto ai 521 di ieri, mentre si registrano 10 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 122 (ieri erano 121); i ricoverati con sintomi sono 731 (ieri 726), mentre sono 14.880 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 14.937.

Il totale dei positivi si attesta a 15.733 casi, i guariti attualmente sono 144.985, mentre 4.422 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 15.733 -51 323 -374 -115,79% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 144985 823 521 302 57,97% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4.422 10 15 -5 -33,33% [▼] TOTALE CASI: 165.140 782 859 -77 -8,96% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 122 121 1 0,83% [▼] TAMPONI ESEGUITI 9.435 9.784 -349 -3,57% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,28%. Media mensile positivi 582,5.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 165.140

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 49.028 (222)

Catania: 44.302 (158)

Messina: 20.695 (49)

Siracusa: 11.486 (65)

Trapani: 11.063 (46)

Ragusa: 9.045 (27)

Caltanissetta: 7.719 (72)

Agrigento: 7.120 (120)

Enna: 4.682 (23)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.356.331

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 693.917 (104.451) (4.810)

Veneto: 364.969 (38.333) (2.044)

Campania: 317.182 (100.895) (2.196)

Emilia-Romagna: 314.526 (73.439) (2.560)

Piemonte: 287.164 (33.997) (2.141)

Lazio: 266.529 (47.054) (1.821)

Toscana: 180.998 (26.051) (1.510)

Puglia: 174.983 (42.072) (1.983)

Sicilia: 165.140 (15.733) (782)

Friuli Venezia Giulia: 91.077 (16.184) (906)

Liguria: 84.759 (5.916) (458)

Marche: 82.473 (10.026) (856)

Abruzzo: 62.172 (10.873) (370)

P.A. Bolzano: 57.194 (3.517) (116)

Umbria: 49.082 (5.579) (206)

Calabria: 43.099 (8.473) (394)

Sardegna: 43.081 (12.898) (102)

P.A. Trento: 39.238 (3.695) (307)

Basilicata: 18.250 (4.417) (147)

Molise: 11.923 (1.347) (62)

Valle d’Aosta: 8.575 (503) (61)