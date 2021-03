782 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 554,46

Situazione Covid-19 al 17 marzo 2021.

Sono 782 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 598) a fronte di 9.768 tamponi (ieri 7.941), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 189, in aumento (169) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 20 casi.

581 sono i guariti, in aumento (16) rispetto ai 565 di ieri, mentre si registrano 12 decessi, a differenza delle 13 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 116 (ieri erano 113); i ricoverati con sintomi sono 734 (ieri 725), mentre sono 14.115 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 13.938.

Il totale dei positivi si attesta a 14.965 casi, i guariti attualmente sono 143.362, mentre 4.383 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 14.965 189 20 169 845,00% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 143.362 581 565 16 2,83% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4.383 12 13 -1 -7,69% [▲] TOTALE CASI: 162.710 782 598 184 30,77% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 116 113 3 2,65% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.768 7.941 1.827 23,01% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8%. Media mensile positivi 554,46.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 162.710

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 48.211 (352)

Catania: 43.852 (166)

Messina: 20.502 (25)

Siracusa: 11.313 (65)

Trapani: 10.922 (16)

Ragusa: 8.920 (42)

Caltanissetta: 7.527 (35)

Agrigento: 6.864 (35)

Enna: 4.599 (46)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.281.810

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 677.948 (95.765) (4.490)

Veneto: 359.247 (36.442) (2.191)

Campania: 310.766 (98.647) (2.665)

Emilia-Romagna: 306.324 (69.615) (2.026)

Piemonte: 279.669 (31.394) (2.374)

Lazio: 260.557 (44.279) (1.728)

Toscana: 176.610 (24.907) (1.275)

Puglia: 169.133 (39.818) (1.734)

Sicilia: 162.710 (14.965) (782)

Friuli Venezia Giulia: 88.203 (15.002) (986)

Liguria: 83.550 (6.167) (321)

Marche: 79.975 (10.117) (856)

Abruzzo: 60.928 (11.678) (304)

P.A. Bolzano: 56.685 (3.714) (158)

Umbria: 48.526 (5.904) (324)

Sardegna: 42.724 (12.819) (92)

Calabria: 41.925 (7.794) (216)

P.A. Trento: 38.369 (3.971) (285)

Basilicata: 17.808 (4.185) (126)

Molise: 11.739 (1.456) (77)

Valle d’Aosta: 8.414 (369) (49)