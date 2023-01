72esima edizione del Carnevale Storico del Murgo a Gioiosa Marea

Sta per iniziare la 72esima edizione del Carnevale Storico del Murgo con l’entusiasmo e la passione di sempre.

Domenica prossima, 22 gennaio, esce la “Racchia”, tradizionale sfilata estemporanea con stravaganti gruppi in maschera. Sarà questo, come sempre, l’appuntamento d’apertura delle manifestazioni carnascialesche che proseguiranno secondo un calendario fitto e coinvolgente fino a martedì grasso, 21 febbraio, con la sfilata conclusiva di carri allegorici e gruppi mascherati. Nel mezzo, tante iniziative organizzate con il patrocinio della Regione Siciliana e in collaborazione con le Pro Loco e le associazioni.

Vi aspettiamo in tanti a Gioiosa Marea dove il carnevale, si sa, è una cosa seria!

IL PROGRAMMA

Domenica 22 Gennaio – “LA RACCHIA” Musica e balli di stravaganti gruppi autonomi

Ore 15:30 Piazza Cavour a Gioiosa Marea

Domenica 29 Gennaio – “LA MURGA”

Ore 16:00 Piazzetta della Murga a Gioiosa Marea

Domenica 5 Febbraio – COSTUMI E CHIACCHIERE

Ore 17:00 Via Umberto I a Gioiosa Marea

Domenica 12 Febbraio – SFILATA IN MASCHERA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI

Ore 15:30 Capo Skino a Gioiosa Marea

Giovedì 16 Febbraio – SFILATA IN MASCHERA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI

Ore 18:00 Via Lombardia (capo sportivo) a Gioiosa Marea

Sabato 18 Febbraio – CARNEVALE DEI BAMBINI

Ore 16:00 Salone parrocchiale a San Giorgio

Domenica 19 Febbraio – CARNEVALE DEI BAMBINI

Ore 16:00 Auditorium a Gioiosa Marea

Lunedì 20 Febbraio – SFILATA IN MASCHERA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI

Ore 15:30 Via Andrea Doria a San Giorgio

Martedì 21 Febbraio – SFILATA IN MASCHERA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI

Ore 15:30 Piazza Cristoforo Colombo a Gioiosa Marea