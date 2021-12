7 dicembre riapre il tratto di autostrada tra Scaletta e Alì

√ą fissata per le ore 20.00 di luned√¨ 7 dicembre la riapertura del tratto autostradale della Messina-Catania, tra i comune di Scaletta Zanclea e Al√¨ Terme, interessato da una frana lo scorso 25 ottobre. Nelle prime ore della mattinata di quel giorno, a seguito di un violento temporale, un masso di oltre una tonnellata si era staccato dalla collina che sovrasta l‚Äôarteria riversandosi sul km. 10,800 della A18, all‚Äôaltezza del Comune di Scaletta Zanclea. Dopo gli immediati interventi degli addetti alla sicurezza, Autostrade Siciliane fu costretta a disporre la chiusura al transito tra lo svincolo di Tremestieri e quello di Roccalumera. Le incessanti operazioni di messa in sicurezza portarono nel giro di quattro giorni alla riapertura del tratto, ma il lavori dei rocciatori proseguirono, contestualmente a quelli di posa del nuovo asfalto stradale.

Nei tempi annunciati, dunque, lunedì verrà rimosso il doppio senso di circolazione tra i km. 8,900 e 16,634, anche a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino delle gallerie vicine: Nottireddo, Alì Marina, Capo Alì 1, Capo Alì 2 e Capo Alì 3. Nel frattempo, scongiurato il rischio di nuovi crolli, i rocciatori completeranno nelle prossime settimane anche le ultime operazioni di messa in sicurezza del costone.

Buone notizie anche per chi percorre la A18 tra Taormina e Fiumefreddo, sono infatti in via di ultimazione le operazioni di ripavimentazione stradale sulla carreggiata di valle (direzione Messina) tra il km.  47,812 e il km. 43,248 e dopo una prima parziale riapertura di circa 2 chilometri, che avverrà domani venerdì 3 dicembre alle ore 16.00, l’intero tratto verrà liberato totalmente dal doppio senso di circolazione mercoledì 17 dicembre alle ore 20.00.