7.917 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 51 le vittime

Situazione Covid-19 al 26 gennaio 2022.

Sono 7.917 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.516) a fronte di 9.184 tamponi (ieri 7.621), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 86,2%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.811, in aumento (301) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.510 casi.

2.055 sono i guariti, in aumento (120) rispetto ai 1.935 di ieri, mentre si registrano 51 decessi, a differenza delle 71 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 155 (ieri erano 158); i ricoverati con sintomi sono 1.460 (ieri 1.464), mentre sono 224.489 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 218.671.

Il totale dei positivi si attesta a 226.104 casi, i guariti attualmente sono 356.337, mentre 8.336 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 226.104 5.811 5.510 301 5,46% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 356.337 2.055 1.935 120 6,20% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 8.336 51 71 -20 -28,17% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 590.777 7.917 7.516 401 5,34% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 155 158 -3 -1,90% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 9.184 7.621 1.563 20,51% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 86,2%. Media mensile positivi 7.801,03.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

125.248.624



Persone vaccinate

48.811.091

90,37 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 590.777

Palermo: 145.331 (2327)

Catania: 144.328 (1393)

Messina: 70.823 (1026)

Siracusa: 52.732 (786)

Ragusa: 41.482 (804)

Trapani: 40.083 (416)

Agrigento: 40.016 (466)

Caltanissetta: 38.166 (536)

Enna: 17.816 (163)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.383.561

Lombardia: 2.044.124 (443.503) (27.808)

Veneto: 1.083.850 (259.558) (19.820)

Campania: 981.953 (240.319) (12.854)

Emilia-Romagna: 980.678 (396.015) (19.028)

Piemonte: 829.743 (166.918) (14.207)

Lazio: 825.879 (283.379) (14.987)

Toscana: 694.195 (176.918) (10.535)

Sicilia: 590.777 (226.104) (7.917)

Puglia: 570.435 (122.990) (8.759)

Liguria: 277.205 (43.031) (5.708)

Friuli Venezia Giulia: 249.702 (64.114) (4.104)

Marche: 238.395 (21.918) (6.196)

Abruzzo: 201.342 (100.153) (3.551)

Calabria: 163.087 (40.363) (1.569)

P.A. Bolzano: 153.775 (26.688) (2.573)

Umbria: 147.254 (24.467) (2.156)

Sardegna: 119.989 (22.936) (1.461)

P.A. Trento: 116.071 (25.131) (2.138)

Basilicata: 59.124 (17.450) (1.000)

Molise: 28.090 (9.199) (457)

Valle d’Aosta:¬†27.893¬†(5.427)¬†(378)

Fonte dati: Ministero della Salute