7.855 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 15 le vittime

Situazione Covid-19 al 19 marzo 2022.

Sono 7.855 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 8.293).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -555, in diminuzione (-2.461) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.906 casi.

8.395 sono i guariti, in aumento (2.027) rispetto ai 6.368 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 58 (ieri erano 60); i ricoverati con sintomi sono 852 (ieri 858), mentre sono 232.256 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 232.803.

Il totale dei positivi si attesta a 233.166 casi, i guariti attualmente sono 656.823, mentre 9.848 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 233.166 -555 1.906 -2.461 -129,12% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 656.823 8.395 6.368 2.027 31,83% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 9.848 15 19 -4 -21,05% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 899.837 7.855 8.293 -438 -5,28% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 58 60 -2 -3,33% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 6.022 5.281 741 14,03% Media mensile positivi 4.503.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.376.872



Persone vaccinate

49.326.528

91,33 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 899.837

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 213.529 (1.777)

Catania: 198.031 (908)

Messina: 120.211 (1.787)

Siracusa: 83.847 (524)

Agrigento: 67.758 (807)

Ragusa: 67.113 (626)

Trapani: 66.700 (781)

Caltanissetta: 56.141 (492)

Enna: 26.507 (153)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.800.179 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.440.620 (136.260) (8.052)

Veneto: 1.414.989 (65.378) (6.831)

Campania: 1.305.393 (142.246) (7.903)

Emilia-Romagna: 1.235.389 (37.644) (3.904)

Lazio: 1.187.659 (104.806) (8.986)

Piemonte: 1.017.763 (48.014) (2.736)

Toscana: 926.894 (41.732) (5.489)

Sicilia: 899.837 (233.166) (6.107)

Puglia: 830.341 (99.911) (7.392)

Liguria: 368.051 (14.771) (1.582)

Marche: 362.571 (15.528) (2.560)

Friuli Venezia Giulia: 322.248 (20.412) (1.179)

Abruzzo: 289.621 (38.170) (1.969)

Calabria: 262.006 (62.301) (2.920)

Umbria: 213.605 (20.843) (1.989)

Sardegna: 207.183 (28.029) (1.925)

P.A. Bolzano: 198.987 (5.776) (605)

P.A. Trento: 144.884 (3.457) (425)

Basilicata: 95.598 (20.655) (989)

Molise: 44.629 (7.273) (433)

Valle d’Aosta:¬†31.911¬†(1.147)¬†(48)

Fonte dati: Ministero della Salute