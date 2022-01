7.734 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 41 le vittime

Situazione Covid-19 al 27 gennaio 2022.

Sono 7.734 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.917) a fronte di 7.369 tamponi (ieri 9.184).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.475, in diminuzione (-2.336) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.811 casi.

4.218 sono i guariti, in aumento (2.163) rispetto ai 2.055 di ieri, mentre si registrano 41 decessi, a differenza delle 51 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 150 (ieri erano 155); i ricoverati con sintomi sono 1.450 (ieri 1.460), mentre sono 227.979 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 224.489.

Il totale dei positivi si attesta a 229.579 casi, i guariti attualmente sono 360.555, mentre 8.377 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 229.579 3.475 5.811 -2.336 -40,20% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 360.555 4.218 2.055 2.163 105,26% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 8.377 41 51 -10 -19,61% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 598.511 7.734 7.917 -183 -2,31% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 150 155 -5 -3,23% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 7.369 9.184 -1.815 -19,76% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 104,95%. Media mensile positivi 7.976,82.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

125.779.725



Persone vaccinate

48.831.914

90,41 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 598.511

Totale ed incremento casi

Palermo: 147.059 (1728)

Catania: 146.053 (1725)

Messina: 71.834 (1011)

Siracusa: 53.534 (802)

Ragusa: 42.455 (973)

Trapani: 40.496 (413)

Agrigento: 40.386 (370)

Caltanissetta: 38.692 (526)

Enna: 18.002 (186)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.539.601

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.069.222 (419.679) (25.098)

Veneto: 1.102.848 (262.481) (18.998)

Emilia-Romagna: 996.812 (400.893) (16.142)

Campania: 994.088 (238.608) (12.135)

Piemonte: 840.832 (161.465) (11.089)

Lazio: 839.346 (284.857) (13.467)

Toscana: 706.552 (172.770) (12.357)

Sicilia: 598.511 (229.579) (7.369)

Puglia: 578.552 (126.896) (8.117)

Liguria: 282.593 (45.210) (5.388)

Friuli Venezia Giulia: 254.771 (65.874) (5.080)

Marche: 244.547 (25.014) (6.152)

Abruzzo: 204.954 (103.365) (3.615)

Calabria: 164.583 (38.886) (1.496)

P.A. Bolzano: 156.135 (26.165) (2.360)

Umbria: 149.117 (24.736) (1.863)

Sardegna: 121.213 (22.857) (1.224)

P.A. Trento: 117.984 (25.061) (1.913)

Basilicata: 60.125 (17.707) (1.001)

Molise: 28.597 (9.263) (507)

Valle d’Aosta:¬†28.219¬†(5.087)¬†(326)

Fonte dati: Ministero della Salute