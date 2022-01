7.677 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 47 le vittime

Situazione Covid-19 al 29 gennaio 2022.

Sono 7.677 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.658) a fronte di 7.591 tamponi (ieri 7.777).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.691, in aumento (3.554) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.137 casi.

1.939 sono i guariti, in diminuzione (-3.535) rispetto ai 5.474 di ieri, mentre si registrano 47 decessi, come le 47 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 144 (ieri erano 145); i ricoverati con sintomi sono 1.476 (ieri 1.456), mentre sono 235.787 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 230.115.

Il totale dei positivi si attesta a 237.407 casi, i guariti attualmente sono 367.968, mentre 8.471 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 237.407 5.691 2.137 3.554 166,31% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 367.968 1.939 5.474 -3.535 -64,58% [=] DECEDUTI – TOTALI: 8.471 47 47 0 0,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 613.846 7.677 7.658 19 0,25% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 144 145 -1 -0,69% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 7.591 7.777 -186 -2,39% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 101,13%. Media mensile positivi 8.210,51.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

126.998.074



Persone vaccinate

48.946.082

90,62 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 613.846

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 150.248 (1602)

Catania: 149.168 (1513)

Messina: 73.814 (1047)

Siracusa: 55.352 (820)

Ragusa: 44.081 (791)

Trapani: 41.644 (644)

Agrigento: 41.369 (530)

Caltanissetta: 39.857 (577)

Enna: 18.313 (153)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.821.375

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.109.106 (402.092) (18.555)

Veneto: 1.134.997 (253.367) (15.631)

Emilia-Romagna: 1.028.770 (381.158) (15.023)

Campania: 1.016.427 (233.736) (11.020)

Lazio: 864.210 (289.254) (12.201)

Piemonte: 861.379 (150.860) (9.568)

Toscana: 726.793 (161.093) (9.713)

Sicilia: 613.846 (237.407) (7.369)

Puglia: 597.462 (138.467) (11.055)

Liguria: 291.893 (47.322) (4.632)

Friuli Venezia Giulia: 264.334 (67.164) (4.193)

Marche: 254.548 (27.625) (5.111)

Abruzzo: 211.135 (108.822) (3.087)

Calabria: 167.675 (40.163) (1.584)

P.A. Bolzano: 160.429 (24.183) (2.017)

Umbria: 152.860 (24.081) (1.807)

Sardegna: 123.690 (22.833) (1.146)

P.A. Trento: 121.218 (22.379) (1.648)

Basilicata: 62.397 (18.345) (1.133)

Molise: 29.353 (9.339) (364)

Valle d’Aosta:¬†28.853¬†(4.958)¬†(290)

Fonte dati: Ministero della Salute