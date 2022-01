7.658 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 47 le vittime

Situazione Covid-19 al 28 gennaio 2022.

Sono 7.658 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.734) a fronte di 7.777 tamponi (ieri 7.369).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 2.137, in diminuzione (-1.338) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.475 casi.

5.474 sono i guariti, in aumento (1.256) rispetto ai 4.218 di ieri, mentre si registrano 47 decessi, a differenza delle 41 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 145 (ieri erano 150); i ricoverati con sintomi sono 1.456 (ieri 1.450), mentre sono 230.115 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 227.979.

Il totale dei positivi si attesta a 231.716 casi, i guariti attualmente sono 366.029, mentre 8.424 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 231.716 2.137 3.475 -1.338 -38,50% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 366.029 5.474 4.218 1.256 29,78% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 8.424 47 41 6 14,63% [▼] TOTALE CASI: 606.169 7.658 7.734 -76 -0,98% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 145 150 -5 -3,33% [▲] TAMPONI ESEGUITI 7.777 7.369 408 5,54% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 98,46%. Media mensile positivi 8.102,34.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

126.694.240



Persone vaccinate

48.932.953

90,60 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 606.169

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 148.646 (1.587)

Catania: 147.655 (1.602)

Messina: 72.767 (933)

Siracusa: 54.532 (998)

Ragusa: 43.290 (835)

Trapani: 41.000 (504)

Agrigento: 40.839 (453)

Caltanissetta: 39.280 (588)

Enna: 18.160 (158)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.683.948

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.090.551 (406.743) (21.329)

Veneto: 1.119.366 (256.879) (16.518)

Emilia-Romagna: 1.013.749 (382.007) (16.941)

Campania: 1.005.407 (237.046) (11.319)

Lazio: 852.009 (287.215) (12.663)

Piemonte: 851.811 (156.542) (10.979)

Toscana: 717.080 (167.482) (10.528)

Sicilia: 606.169 (231.716) (7.100)

Puglia: 586.407 (128.440) (7.855)

Liguria: 287.261 (46.795) (4.668)

Friuli Venezia Giulia: 260.164 (67.765) (5.403)

Marche: 249.437 (25.091) (4.980)

Abruzzo: 208.051 (106.162) (3.102)

Calabria: 166.091 (39.918) (1.508)

P.A. Bolzano: 158.412 (25.321) (2.277)

Umbria: 151.053 (24.605) (1.936)

Sardegna: 122.544 (23.046) (1.331)

P.A. Trento: 119.570 (23.608) (1.586)

Basilicata: 61.264 (18.087) (1.139)

Molise: 28.989 (9.388) (392)

Valle d’Aosta: 28.563 (4.972) (344)

Fonte dati: Ministero della Salute