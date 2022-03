7.640 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 18 le vittime

Situazione Covid-19 al 24 marzo 2022.

Sono 7.640 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 8.589).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -4.514, in diminuzione (-6.134) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.620 casi.

12.136 sono i guariti, in aumento (5.187) rispetto ai 6.949 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 20 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 63 (ieri erano 62); i ricoverati con sintomi sono 920 (ieri 927), mentre sono 233.912 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 238.420.

Il totale dei positivi si attesta a 234.895 casi, i guariti attualmente sono 688.453, mentre 9.936 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 234.895 -4.514 1.620 -6.134 -378,64% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 688.453 12.136 6.949 5.187 74,64% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 9.936 18 20 -2 -10,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 933.284 7.640 8.589 -949 -11,05% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 63 62 1 1,61% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 5.153 5.870 -717 -12,21% Media mensile positivi 4.609.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.594.966



Persone vaccinate

49.332.269

91,34 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 933.284

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 222.627 (2.083)

Catania: 201.918 (1.077)

Messina: 126.710 (1.393)

Siracusa: 86.170 (541)

Agrigento: 71.415 (838)

Trapani: 69.622 (658)

Ragusa: 69.560 (494)

Caltanissetta: 57.903 (375)

Enna: 27.359 (181)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.153.098 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.479.419 (151.244) (9.300)

Veneto: 1.444.562 (73.374) (8.337)

Campania: 1.343.732 (155.349) (8.828)

Emilia-Romagna: 1.253.009 (44.228) (4.367)

Lazio: 1.228.224 (111.234) (9.235)

Piemonte: 1.030.956 (50.843) (3.086)

Toscana: 951.080 (47.314) (5.446)

Sicilia: 933.284 (234.895) (6.748)

Puglia: 867.522 (113.156) (8.420)

Liguria: 375.153 (17.476) (1.564)

Marche: 374.972 (17.230) (2.821)

Friuli Venezia Giulia: 327.205 (22.039) (1.240)

Abruzzo: 299.785 (44.338) (2.352)

Calabria: 277.105 (69.326) (3.452)

Umbria: 222.707 (21.556) (1.807)

Sardegna: 216.911 (29.744) (2.107)

P.A. Bolzano: 201.922 (6.265) (742)

P.A. Trento: 146.687 (3.778) (465)

Basilicata: 100.280 (23.311) (1.018)

Molise: 46.388 (8.010) (414)

Valle d’Aosta:¬†32.195¬†(1.093)¬†(62)

Fonte dati: Ministero della Salute