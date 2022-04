7.634 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 29 le vittime

Situazione Covid-19 al 20 aprile 2022.

Sono 7.634 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.078).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -6.236, in diminuzione (-7.835) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.599 casi.

13.841 sono i guariti, in aumento (13.372) rispetto ai 469 di ieri, mentre si registrano 29 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 52), i ricoverati con sintomi sono 895 (ieri 934), mentre sono 126.606 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 132.799.

Il totale dei positivi si attesta a 127.549 casi, i guariti attualmente sono 928.397, mentre 10.406 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 127.549 -6.236 1.599 -7.835 -489,99% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 928.397 13.841 469 13.372 2.851,17% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.406 29 10 19 190,00% [▲] TOTALE CASI: 1.066.352 7.634 2.078 5.556 267,37% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 48 52 -4 -7,69% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.193 1.172 3.021 257,76% Media mensile positivi 4.269.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.425.475



Persone vaccinate

49.368.778

91,44 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.066.352

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 256.106 (1.677)

Catania: 222.843 (1.540)

Messina: 151.802 (1.054)

Siracusa: 96.965 (836)

Agrigento: 83.255 (753)

Trapani: 81.762 (688)

Ragusa: 77.997 (473)

Caltanissetta: 64.489 (333)

Enna: 31.133 (280)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.858.442 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.690.610 (160.397) (14.065)

Veneto: 1.609.854 (72.608) (9.754)

Campania: 1.533.065 (157.974) (12.275)

Lazio: 1.422.790 (149.519) (10.681)

Emilia-Romagna: 1.365.151 (55.940) (3.432)

Piemonte: 1.112.083 (60.495) (5.279)

Sicilia: 1.066.352 (127.549) (7.034)

Toscana: 1.062.018 (49.689) (6.564)

Puglia: 1.018.468 (101.417) (8.887)

Marche: 426.693 (8.109) (2.894)

Liguria: 413.140 (16.180) (2.583)

Friuli Venezia Giulia: 353.722 (24.732) (1.503)

Abruzzo: 352.782 (49.731) (3.746)

Calabria: 337.966 (84.574) (3.551)

Sardegna: 262.229 (30.206) (2.870)

Umbria: 257.015 (11.987) (1.648)

P.A. Bolzano: 207.124 (4.628) (766)

P.A. Trento: 157.205 (3.701) (618)

Basilicata: 120.203 (27.398) (1.213)

Molise: 55.774 (8.608) (316)

Valle d’Aosta: 34.198 (1.458) (169)

Fonte dati: Ministero della Salute