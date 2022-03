7.601 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 30 le vittime

Situazione Covid-19 al 22 marzo 2022.

Sono 7.601 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.684).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -700, in diminuzione (-2.327) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.627 casi.

8.271 sono i guariti, in aumento (6.222) rispetto ai 2.049 di ieri, mentre si registrano 30 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 59 (ieri erano 59); i ricoverati con sintomi sono 946 (ieri 922), mentre sono 236.784 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 237.508.

Il totale dei positivi si attesta a 237.789 casi, i guariti attualmente sono 669.368, mentre 9.898 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 237.789 -700 1.627 -2.327 -143,02% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 669.368 8.271 2.049 6.222 303,66% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.898 30 8 22 275,00% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 917.055 7.601 3.684 3.917 106,32% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 59 59 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 4.561 2.491 2.070 83,10% Media mensile positivi 4.438.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.503.440



Persone vaccinate

49.330.883

91,34 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 917.055

Palermo: 217.604 (1.452)

Catania: 199.812 (824)

Messina: 123.856 (1564)

Siracusa: 85.144 (675)

Agrigento: 69.805 (1.014)

Ragusa: 68.487 (651)

Trapani: 68.134 (624)

Caltanissetta: 57.165 (529)

Enna: 27.048 (268)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.992.092 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.460.913 (141.553) (11.378)

Veneto: 1.429.938 (68.136) (8.355)

Campania: 1.326.811 (150.245) (10.788)

Emilia-Romagna: 1.244.354 (39.853) (2.758)

Lazio: 1.210.649 (108.949) (11.172)

Piemonte: 1.025.050 (49.327) (3.345)

Toscana: 940.354 (44.575) (6.778)

Sicilia: 917.055 (237.789) (6.726)

Puglia: 851.832 (107.952) (12.007)

Liguria: 372.050 (16.364) (2.262)

Marche: 369.535 (16.225) (3.513)

Friuli Venezia Giulia: 324.697 (21.271) (1.433)

Abruzzo: 295.233 (41.238) (2.904)

Calabria: 270.331 (66.165) (3.994)

Umbria: 218.750 (21.066) (2.474)

Sardegna: 212.579 (29.467) (3.131)

P.A. Bolzano: 200.494 (5.884) (1.201)

P.A. Trento: 145.771 (3.470) (500)

Basilicata: 98.183 (22.139) (1.269)

Molise: 45.450 (7.809) (288)

Valle d’Aosta:¬†32.063¬†(1.130)¬†(89)

Fonte dati: Ministero della Salute