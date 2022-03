7.600 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 29 le vittime

Situazione Covid-19 al 16 marzo 2022.

Sono 7.600 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.236).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -5.817, in diminuzione (-9.110) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.293 casi.

13.388 sono i guariti, in aumento (9.469) rispetto ai 3.919 di ieri, mentre si registrano 29 decessi, a differenza delle 24 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 62 (ieri erano 59); i ricoverati con sintomi sono 880 (ieri 882), mentre sono 226.636 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 232.454.

Il totale dei positivi si attesta a 227.578 casi, i guariti attualmente sono 637.600, mentre 9.796 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 227.578 -5.817 3.293 -9.110 -276,65% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 637.600 13.388 3.919 9.469 241,62% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.796 29 24 5 20,83% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 874.974 7.600 7.236 364 5,03% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 62 59 3 5,08% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 6.424 4.688 1.736 37,03% Media mensile positivi 4.499.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.196.411



Persone vaccinate

49.318.469

91,31 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 874.974

Totale ed incremento casi

Palermo: 208.218 (2.012)

Catania: 195.022 (878)

Messina: 114.829 (972)

Siracusa: 82.087 (607)

Ragusa: 65.252 (704)

Agrigento: 64.982 (1.063)

Trapani: 64.412 (639)

Caltanissetta: 54.604 (572)

Enna: 25.568 (153)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.563.466 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.415.343 (124.825) (8.183)

Veneto: 1.395.268 (57.002) (5.795)

Campania: 1.280.711 (130.058) (7.595)

Emilia-Romagna: 1.223.601 (32.604) (3.682)

Lazio: 1.160.165 (98.457) (8.756)

Piemonte: 1.009.485 (45.445) (2.811)

Toscana: 910.187 (34.652) (5.203)

Sicilia: 874.974 (227.578) (6.002)

Puglia: 805.869 (87.416) (6.999)

Liguria: 363.155 (13.700) (1.572)

Marche: 354.260 (14.162) (2.424)

Friuli Venezia Giulia: 318.793 (18.768) (1.046)

Abruzzo: 283.507 (33.427) (1.832)

Calabria: 252.094 (56.375) (3.405)

Umbria: 206.787 (18.003) (2.303)

Sardegna: 200.734 (26.118) (2.589)

P.A. Bolzano: 197.030 (5.618) (652)

P.A. Trento: 143.675 (3.133) (389)

Basilicata: 92.649 (19.005) (825)

Molise: 43.454 (6.779) (434)

Valle d’Aosta:¬†31.725¬†(1.042)¬†(71)

Fonte dati: Ministero della Salute