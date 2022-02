7.569 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 25 le vittime

Situazione Covid-19 al 10 febbraio 2022.

Sono 7.569 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.486).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -845, in aumento (1.248) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -2.093 casi.

8.389 sono i guariti, in diminuzione (-1.133) rispetto ai 9.522 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 57 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 115 (ieri erano 115); i ricoverati con sintomi sono 1.356 (ieri 1.369), mentre sono 273.402 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 274.234.

Il totale dei positivi si attesta a 274.873 casi, i guariti attualmente sono 412.282, mentre 8.948 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 274.873 -845 -2.093 1.248 -59,63% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 412.282 8.389 9.522 -1.133 -11,90% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 8.948 25 57 -32 -56,14% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 696.103 7.569 7.486 83 1,11% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 115 115 0 0,00% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 6.459 7.724 -1.265 -16,38% Media mensile positivi 7.319.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

131.548.249



Persone vaccinate

49.307.691

91,29 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 696.103

Totale ed incremento casi

Palermo: 166.365 (1.319)

Catania: 165.795 (1.422)

Messina: 86.272 (1.828)

Siracusa: 64.492 (785)

Ragusa: 51.605 (575)

Trapani: 48.944 (582)

Agrigento: 47.149 (458)

Caltanissetta: 45.276 (473)

Enna: 20.205 (127)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 11.923.631

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.243.482 (217.919) (8.395)

Veneto: 1.250.599 (132.132) (7.427)

Emilia-Romagna: 1.130.327 (115.989) (5.947)

Campania: 1.121.379 (188.610) (7.362)

Lazio: 977.804 (257.343) (8.133)

Piemonte: 934.276 (79.754) (4.027)

Toscana: 803.458 (92.636) (4.946)

Sicilia: 696.103 (274.873) (7.194)

Puglia: 665.504 (101.544) (5.778)

Liguria: 323.712 (30.567) (2.093)

Marche: 295.861 (25.723) (2.935)

Friuli Venezia Giulia: 292.386 (40.064) (1.936)

Abruzzo: 238.803 (109.635) (1.745)

Calabria: 187.078 (44.535) (1.412)

P.A. Bolzano: 176.451 (13.340) (989)

Umbria: 169.627 (16.833) (1.318)

Sardegna: 146.836 (31.619) (2.365)

P.A. Trento: 132.268 (10.169) (641)

Basilicata: 73.200 (20.177) (679)

Molise: 33.907 (7.354) (430)

Valle d’Aosta:¬†30.570¬†(2.458)¬†(109)

Fonte dati: Ministero della Salute