7.516 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 71 le vittime

Situazione Covid-19 al 25 gennaio 2022.

Sono 7.516 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 3.629) a fronte di 7.621 tamponi (ieri 3.841), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 98,62%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.510, in aumento (2.905) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.605 casi.

1.935 sono i guariti, in aumento (944) rispetto ai 991 di ieri, mentre si registrano 71 decessi, a differenza delle 33 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 158 (ieri erano 164); i ricoverati con sintomi sono 1.464 (ieri 1.461), mentre sono 218.671 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 213.158.

Il totale dei positivi si attesta a 220.293 casi, i guariti attualmente sono 354.282, mentre 8.285 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 220.293 5.510 2.605 2.905 111,52% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 354.282 1.935 991 944 95,26% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 8.285 71 33 38 115,15% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 582.860 7.516 3.629 3.887 107,11% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 158 164 -6 -3,66% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 7.621 3.841 3.780 98,41% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 98,62%. Media mensile positivi 7.613,82.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

124.713.311



Persone vaccinate

48.795.173

90,34 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 582.860

Palermo: 143.004 (1461)

Catania: 142.935 (1640)

Messina: 69.797 (857)

Siracusa: 51.946 (832)

Ragusa: 40.678 (916)

Trapani: 39.667 (420)

Agrigento: 39.550 (702)

Caltanissetta: 37.630 (569)

Enna: 17.653 (119)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.212.621

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.016.316 (425.695) (28.372)

Veneto: 1.064.030 (271.653) (24.312)

Campania: 969.099 (241.411) (16.380)

Emilia-Romagna: 961.666 (383.976) (13.561)

Piemonte: 815.536 (169.764) (18.656)

Lazio: 810.892 (278.577) (17.165)

Toscana: 683.660 (178.553) (13.810)

Sicilia: 582.860 (220.293) (7.516)

Puglia: 561.676 (121.543) (12.751)

Liguria: 271.497 (43.063) (7.169)

Friuli Venezia Giulia: 245.616 (63.203) (4.608)

Marche: 232.199 (21.746) (7.806)

Abruzzo: 197.797 (96.991) (4.627)

Calabria: 161.518 (41.095) (1.256)

P.A. Bolzano: 147.428 (26.422) (0)

Umbria: 145.098 (24.610) (2.384)

Sardegna: 118.528 (22.968) (1.433)

P.A. Trento: 113.933 (25.541) (2.740)

Basilicata: 58.124 (17.339) (1.345)

Molise: 27.633 (9.280) (369)

Valle d’Aosta:¬†27.515¬†(5.443)¬†(480)

Fonte dati: Ministero della Salute