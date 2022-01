7.508 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 44 le vittime

Situazione Covid-19 al 22 gennaio 2022.

Sono 7.508 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.418) a fronte di 9.482 tamponi (ieri 8.832), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 79,18%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.376, in diminuzione (-46) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.422 casi.

2.088 sono i guariti, in aumento (118) rispetto ai 1.970 di ieri, mentre si registrano 44 decessi, a differenza delle 26 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 160 (ieri erano 170); i ricoverati con sintomi sono 1.413 (ieri 1.417), mentre sono 206.242 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 200.852.

Il totale dei positivi si attesta a 207.815 casi, i guariti attualmente sono 350.349, mentre 8.157 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 207.815 5.376 5.422 -46 -0,85% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 350.349 2.088 1.970 118 5,99% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 8.157 44 26 18 69,23% [▲] TOTALE CASI: 566.321 7.508 7.418 90 1,21% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 160 170 -10 -5,88% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.482 8.832 650 7,36% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 79,18%. Media mensile positivi 7.261,17.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

123.277.235



Persone vaccinate

48.729.987

90,22 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 566.321

Totale ed incremento casi

Palermo: 139.945 (1518)

Catania: 138.941 (1839)

Messina: 67.819 (945)

Siracusa: 49.997 (808)

Ragusa: 38.720 (754)

Trapani: 38.712 (413)

Agrigento: 38.309 (622)

Caltanissetta: 36.441 (489)

Enna: 17.437 (120)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 9.781.191

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.957.400 (483.548) (31.164)

Veneto: 993.986 (277.831) (18.773)

Campania: 934.921 (254.079) (14.416)

Emilia-Romagna: 913.835 (358.150) (17.887)

Piemonte: 780.681 (172.980) (13.378)

Lazio: 773.454 (264.627) (14.821)

Toscana: 653.343 (178.714) (12.190)

Sicilia: 566.321 (207.815) (7.508)

Puglia: 534.537 (143.357) (7.902)

Liguria: 257.274 (39.820) (5.734)

Friuli Venezia Giulia: 235.924 (60.629) (5.876)

Marche: 216.642 (19.644) (5.952)

Abruzzo: 188.211 (88.391) (3.619)

Calabria: 158.157 (41.633) (1.527)

P.A. Bolzano: 144.442 (26.617) (2.811)

Umbria: 140.095 (25.408) (2.258)

Sardegna: 115.076 (22.383) (1.113)

P.A. Trento: 108.424 (26.833) (2.431)

Basilicata: 55.259 (16.616) (1.061)

Molise: 26.629 (9.000) (415)

Valle d’Aosta: 26.580 (5.874) (427)

Fonte dati: Ministero della Salute