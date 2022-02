7.486 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 57 le vittime

Situazione Covid-19 al 9 febbraio 2022.

Sono 7.486 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.828).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -2.093, in diminuzione (-5.911) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.818 casi.

9.522 sono i guariti, in aumento (5.563) rispetto ai 3.959 di ieri, mentre si registrano 57 decessi, a differenza delle 51 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 115 (ieri erano 124); i ricoverati con sintomi sono 1.369 (ieri 1.385), mentre sono 274.234 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 276.302.

Il totale dei positivi si attesta a 275.718 casi, i guariti attualmente sono 403.893, mentre 8.923 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 275.718 -2.093 3.818 -5.911 -154,82% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 403.893 9.522 3.959 5.563 140,52% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 8.923 57 51 6 11,76% [▼] TOTALE CASI: 688.534 7.486 7.828 -342 -4,37% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 115 124 -9 -7,26% [▲] TAMPONI ESEGUITI 7.724 5.900 1.824 30,92% Media mensile positivi 7.529.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

131.305.433



Persone vaccinate

49.295.490

91,27 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 688.534

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 165.046 (1.636)

Catania: 164.373 (1.687)

Messina: 84.444 (719)

Siracusa: 63.707 (890)

Ragusa: 51.030 (691)

Trapani: 48.362 (577)

Agrigento: 46.691 (526)

Caltanissetta: 44.803 (519)

Enna: 20.078 (241)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 11.847.436

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.235.087 (235.966) (9.374)

Veneto: 1.243.172 (144.098) (7.903)

Emilia-Romagna: 1.124.393 (124.928) (7.463)

Campania: 1.114.017 (190.585) (7.948)

Lazio: 969.671 (260.924) (7.996)

Piemonte: 930.249 (83.674) (4.875)

Toscana: 798.512 (98.742) (4.860)

Sicilia: 688.534 (275.718) (7.159)

Puglia: 659.726 (102.430) (4.944)

Liguria: 321.619 (31.901) (1.963)

Marche: 292.926 (24.006) (3.213)

Friuli Venezia Giulia: 290.477 (41.186) (1.959)

Abruzzo: 237.059 (112.534) (2.064)

Calabria: 185.666 (44.647) (1.579)

P.A. Bolzano: 175.462 (13.983) (1.007)

Umbria: 168.309 (17.009) (1.604)

Sardegna: 144.471 (31.060) (3.209)

P.A. Trento: 131.627 (10.623) (712)

Basilicata: 72.521 (20.314) (911)

Molise: 33.477 (7.716) (528)

Valle d’Aosta: 30.461 (2.581) (96)

Fonte dati: Ministero della Salute