7.477 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 31 le vittime

Situazione Covid-19 al 29 marzo 2022.

Sono 7.477 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.756).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -512, in aumento (2.628) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -3.140 casi.

7.958 sono i guariti, in aumento (3.070) rispetto ai 4.888 di ieri, mentre si registrano 31 decessi, a differenza delle 8 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 58 (ieri erano 60); i ricoverati con sintomi sono 982 (ieri 959), mentre sono 224.465 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 224.998.

Il totale dei positivi si attesta a 225.505 casi, i guariti attualmente sono 725.472, mentre 10.026 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 225.505 -512 -3.140 2.628 -83,69% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 725.472 7.958 4.888 3.070 62,81% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 10.026 31 8 23 287,50% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 961.003 7.477 1.756 5.721 325,80% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 58 60 -2 -3,33% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 4.482 2.618 1.864 71,20% Media mensile positivi 4.704.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.827.313



Persone vaccinate

49.346.523

91,37 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 961.003

Totale ed incremento casi

Palermo: 229.736 (1.802)

Catania: 205.373 (1.062)

Messina: 132.160 (999)

Siracusa: 88.192 (623)

Agrigento: 74.226 (867)

Trapani: 72.195 (807)

Ragusa: 71.555 (643)

Caltanissetta: 59.463 (539)

Enna: 28.103 (135)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.496.579 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.518.647 (154.415) (12.518)

Veneto: 1.475.108 (76.482) (9.649)

Campania: 1.383.441 (161.830) (11.755)

Emilia-Romagna: 1.271.569 (48.618) (3.036)

Lazio: 1.268.733 (118.999) (11.430)

Piemonte: 1.044.027 (51.666) (3.874)

Toscana: 974.119 (48.781) (6.833)

Sicilia: 961.003 (225.505) (6.628)

Puglia: 903.014 (116.924) (10.805)

Marche: 385.722 (16.133) (3.323)

Liguria: 382.312 (17.468) (2.290)

Friuli Venezia Giulia: 332.088 (23.029) (1.502)

Abruzzo: 310.256 (38.189) (3.171)

Calabria: 290.790 (74.179) (4.214)

Umbria: 230.735 (19.479) (2.180)

Sardegna: 226.053 (30.889) (2.951)

P.A. Bolzano: 205.031 (6.143) (1.061)

P.A. Trento: 148.699 (4.010) (625)

Basilicata: 104.666 (24.575) (1.199)

Molise: 48.057 (8.375) (319)

Valle d’Aosta:¬†32.509¬†(1.189)¬†(94)

Fonte dati: Ministero della Salute