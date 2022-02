7.450 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 78 le vittime

Situazione Covid-19 al 5 febbraio 2022.

Sono 7.450 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.297).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 2.371, in diminuzione (-2.228) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 4.599 casi.

5.001 sono i guariti, in aumento (2.347) rispetto ai 2.654 di ieri, mentre si registrano 78 decessi, a differenza delle 44 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 128 (ieri erano 133); i ricoverati con sintomi sono 1.414 (ieri 1.425), mentre sono 263.604 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 261.217.

Il totale dei positivi si attesta a 265.146 casi, i guariti attualmente sono 387.620, mentre 8.780 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 265.146 2.371 4.599 -2.228 -48,45% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 387.620 5.001 2.654 2.347 88,43% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 8.780 78 44 34 77,27% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 661.546 7.450 7.297 153 2,10% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 128 133 -5 -3,76% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 7.864 7.278 586 8,05% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 94,73%. Media mensile positivi 8.162,55.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

130.191.455



Persone vaccinate

49.248.369

91,18 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 661.546

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 160.062 (1647)

Catania: 158.965 (1204)

Messina: 81.138 (1420)

Siracusa: 60.684 (752)

Ragusa: 48.839 (676)

Agrigento: 44.813 (579)

Trapani: 44.462 (447)

Caltanissetta: 43.182 (555)

Enna: 19.401 (170)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 11.542.793

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.202.033 (291.151) (11.136)

Veneto: 1.213.740 (182.117) (10.012)

Emilia-Romagna: 1.099.740 (177.855) (8.274)

Campania: 1.083.284 (209.971) (8.702)

Lazio: 937.537 (278.241) (9.161)

Piemonte: 911.656 (104.301) (5.484)

Toscana: 778.533 (123.255) (6.648)

Sicilia: 661.546 (265.146) (7.405)

Puglia: 638.002 (108.012) (6.269)

Liguria: 313.692 (41.381) (2.478)

Friuli Venezia Giulia: 283.556 (51.231) (2.829)

Marche: 283.020 (25.371) (2.484)

Abruzzo: 228.922 (118.707) (2.235)

Calabria: 178.709 (41.586) (1.268)

P.A. Bolzano: 171.282 (17.682) (1.304)

Umbria: 163.487 (20.466) (1.453)

Sardegna: 133.948 (25.762) (3.536)

P.A. Trento: 128.818 (14.368) (883)

Basilicata: 69.209 (19.852) (1.041)

Molise: 32.029 (8.609) (406)

Valle d’Aosta:¬†30.050¬†(3.479)¬†(149)

Fonte dati: Ministero della Salute