7.444 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 27 le vittime

Situazione Covid-19 all’1 aprile 2022.

Sono 7.444 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.099).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -21.384, in diminuzione (-5.198) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -16.186 casi.

28.801 sono i guariti, in aumento (7.536) rispetto ai 21.265 di ieri, mentre si registrano 27 decessi, a differenza delle 20 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 61 (ieri erano 58); i ricoverati con sintomi sono 971 (ieri 991), mentre sono 186.369 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 207.736.

Il totale dei positivi si attesta a 187.401 casi, i guariti attualmente sono 783.229, mentre 10.104 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 187.401 -21.384 -16.186 -5.198 32,11% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 783.229 28.801 21.265 7.536 35,44% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.104 27 20 7 35,00% [▲] TOTALE CASI: 980.734 7.444 5.099 2.345 45,99% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 61 58 3 5,17% [▼] TAMPONI ESEGUITI 4.794 5.343 -549 -10,28% Media mensile positivi 4.909.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.951.780



Persone vaccinate

49.351.854

91,38 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 980.734

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 234.885 (1.951)

Catania: 208.261 (1.182)

Messina: 135.859 (1.286)

Siracusa: 89.641 (563)

Agrigento: 76.000 (673)

Trapani: 73.938 (507)

Ragusa: 72.759 (455)

Caltanissetta: 60.591 (508)

Enna: 28.800 (319)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.719.394 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.546.320 (160.556) (9.053)

Veneto: 1.498.035 (81.641) (7.333)

Campania: 1.408.206 (167.499) (7.903)

Lazio: 1.295.406 (127.570) (8.460)

Emilia-Romagna: 1.286.366 (56.422) (4.941)

Piemonte: 1.053.479 (53.472) (3.109)

Toscana: 989.177 (48.953) (4.793)

Sicilia: 980.734 (187.401) (4.749)

Puglia: 924.698 (118.860) (6.872)

Marche: 392.872 (14.235) (2.386)

Liguria: 386.854 (17.886) (1.507)

Friuli Venezia Giulia: 335.659 (24.040) (1.417)

Abruzzo: 317.091 (41.381) (2.301)

Calabria: 299.051 (76.443) (3.477)

Umbria: 235.712 (19.024) (1.639)

Sardegna: 231.668 (30.691) (2.008)

P.A. Bolzano: 198.663 (6.736) (573)

P.A. Trento: 149.988 (4.190) (383)

Basilicata: 107.416 (25.667) (1.061)

Molise: 49.309 (7.607) (318)

Valle d’Aosta: 32.690 (1.213) (67)

Fonte dati: Ministero della Salute