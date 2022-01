7.418 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 26 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 gennaio 2022.

Sono 7.418 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.997) a fronte di 8.832 tamponi (ieri 10.630), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 83,99%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.422, in diminuzione (-793) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 6.215 casi.

1.970 sono i guariti, in aumento (222) rispetto ai 1.748 di ieri, mentre si registrano 26 decessi, a differenza delle 34 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 170 (ieri erano 170); i ricoverati con sintomi sono 1.417 (ieri 1.403), mentre sono 200.852 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 195.444.

Il totale dei positivi si attesta a 202.439 casi, i guariti attualmente sono 348.261, mentre 8.113 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 202.439 5.422 6.215 -793 -12,76% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 348.261 1.970 1.748 222 12,70% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 8.113 26 34 -8 -23,53% [▼] TOTALE CASI: 558.813 7.418 7.997 -579 -7,24% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 170 170 0 0,00% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.832 10.630 -1.798 -16,91% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 83,99%. Media mensile positivi 7077,03.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

122.719.549



Persone vaccinate

48.714.433

90,20 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 558.813

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 138.427 (1.971)

Catania: 137.102 (1.432)

Messina: 66.874 (511)

Siracusa: 49.189 (886)

Trapani: 38.299 (629)

Ragusa: 37.966 (725)

Agrigento: 37.687 (458)

Caltanissetta: 35.952 (628)

Enna: 17.317 (178)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 9.603.856

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.926.236 (506.952) (32.677)

Veneto: 975.213 (279.257) (19.117)

Campania: 920.505 (244.006) (13.682)

Emilia-Romagna: 895.961 (348.147) (20.654)

Piemonte: 767.303 (172.485) (14.675)

Lazio: 758.633 (256.900) (15.314)

Toscana: 641.153 (180.388) (13.029)

Sicilia: 558.813 (202.439) (7.418)

Puglia: 520.516 (133.218) (8.423)

Liguria: 251.540 (36.490) (6.197)

Friuli Venezia Giulia: 230.078 (58.228) (4.712)

Marche: 210.690 (18.083) (5.853)

Abruzzo: 184.596 (84.967) (3.748)

Calabria: 156.630 (41.116) (2.212)

P.A. Bolzano: 141.631 (26.570) (2.887)

Umbria: 137.837 (25.599) (2.211)

Sardegna: 113.963 (22.460) (1.610)

P.A. Trento: 105.993 (26.958) (2.375)

Basilicata: 54.198 (16.517) (1.386)

Molise: 26.214 (8.938) (482)

Valle d’Aosta: 26.153 (5.985) (444)

Fonte dati: Ministero della Salute