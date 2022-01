7.328 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 32 le vittime

Situazione Covid-19 al 5 gennaio 2022.

Sono 7.328 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.415) a fronte di 22.903 tamponi (ieri 16.516), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 31,99%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 6.276, in aumento (734) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.542 casi.

1.020 sono i guariti, in aumento (187) rispetto ai 833 di ieri, mentre si registrano 32 decessi, a differenza delle 40 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 115 (ieri erano 114); i ricoverati con sintomi sono 913 (ieri 893), mentre sono 66.170 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 59.915.

Il totale dei positivi si attesta a 67.198 casi, i guariti attualmente sono 325.646, mentre 7.615 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 67.198 6.276 5.542 734 13,24% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 325.646 1.020 833 187 22,45% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 7.615 32 40 -8 -20,00% [▲] TOTALE CASI: 400.459 7.328 6.415 913 14,23% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 115 114 1 0,88% [▲] TAMPONI ESEGUITI 22.903 16.516 6.387 38,67% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 31,99%. Media mensile positivi 2.224,89.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

112.850.467



Persone vaccinate

48.136.636

89,13 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 400.459

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 102.402 (1220)

Catania: 100.659 (934)

Messina: 50.597 (1491)

Siracusa: 32.196 (425)

Trapani: 27.668 (697)

Ragusa: 24.778 (558)

Agrigento: 24.412 (681)

Caltanissetta: 24.189 (746)

Enna: 13.558 (576)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 6.756.035

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.380.171 (391.445) (51.587)

Veneto: 703.750 (136.723) (16.871)

Campania: 638.025 (122.563) (16.972)

Emilia-Romagna: 588.695 (121.821) (13.671)

Lazio: 557.067 (117.863) (16.464)

Piemonte: 546.811 (110.934) (16.937)

Toscana: 445.737 (133.132) (16.957)

Sicilia: 400.459 (67.198) (7.328)

Puglia: 328.360 (41.162) (5.514)

Friuli Venezia Giulia: 167.777 (23.032) (3.931)

Liguria: 157.871 (15.047) (2.231)

Marche: 152.049 (9.028) (2.147)

Abruzzo: 124.093 (33.315) (5.315)

Calabria: 118.951 (21.440) (2.204)

P.A. Bolzano: 105.091 (7.266) (1.370)

Umbria: 102.380 (30.584) (3.967)

Sardegna: 92.705 (11.318) (1.239)

P.A. Trento: 70.206 (13.338) (2.372)

Basilicata: 39.516 (7.417) (906)

Molise: 18.236 (2.838) (496)

Valle d’Aosta: 18.085 (3.653) (630)

Fonte dati: Ministero della Salute