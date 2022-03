7.188 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 31 le vittime

Situazione Covid-19 al 30 marzo 2022.

Sono 7.188 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.477).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -534, in diminuzione (-22) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -512 casi.

7.691 sono i guariti, in diminuzione (-267) rispetto ai 7.958 di ieri, mentre si registrano 31 decessi, come le 31 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 56 (ieri erano 58); i ricoverati con sintomi sono 990 (ieri 982), mentre sono 223.925 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 224.465.

Il totale dei positivi si attesta a 224.971 casi, i guariti attualmente sono 733.163, mentre 10.057 è il numero delle vittime ad oggi.

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 224.971 -534 -512 -22 4,30% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 733.163 7.691 7.958 -267 -3,36% [=] DECEDUTI – TOTALI: 10.057 31 31 0 0,00% [▼] TOTALE CASI: 968.191 7.188 7.477 -289 -3,87% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 56 58 -2 -3,45% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.726 4.482 1.244 27,76% Media mensile positivi 4.877.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.870.869



Persone vaccinate

49.348.639

91,37 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 968.191

Palermo: 231.769 (2.033)

Catania: 206.265 (892)

Messina: 133.471 (1.311)

Siracusa: 88.653 (461)

Agrigento: 74.850 (624)

Trapani: 72.950 (755)

Ragusa: 71.993 (438)

Caltanissetta: 59.863 (400)

Enna: 28.377 (274)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.567.990 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.528.126 (161.001) (9.479)

Veneto: 1.482.982 (78.194) (7.874)

Campania: 1.391.910 (163.621) (8.469)

Lazio: 1.277.690 (122.034) (8.957)

Emilia-Romagna: 1.276.807 (50.535) (5.239)

Piemonte: 1.047.115 (52.347) (3.088)

Toscana: 979.079 (47.688) (4.960)

Sicilia: 968.191 (224.971) (5.246)

Puglia: 910.697 (117.695) (7.683)

Marche: 388.137 (15.252) (2.415)

Liguria: 383.823 (17.700) (1.511)

Friuli Venezia Giulia: 333.246 (23.708) (1.159)

Abruzzo: 312.476 (39.250) (2.221)

Calabria: 293.641 (74.785) (2.851)

Umbria: 232.556 (19.459) (1.821)

Sardegna: 228.066 (30.512) (2.013)

P.A. Bolzano: 197.473 (6.167) (591)

P.A. Trento: 149.161 (4.118) (462)

Basilicata: 105.681 (24.958) (1.015)

Molise: 48.571 (7.630) (514)

Valle d’Aosta: 32.562 (1.191) (53)

Fonte dati: Ministero della Salute