672 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 536,3

Situazione Covid-19 all’11 marzo 2021.

Sono 672 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 695) a fronte di 8.184 tamponi (ieri 8.525), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,21%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -159, in aumento (362) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -521 casi.

813 sono i guariti, in diminuzione (-388) rispetto ai 1.201 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 100 (ieri erano 108); i ricoverati con sintomi sono 671 (ieri 667), mentre sono 12.751 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 12.906.

Il totale dei positivi si attesta a 13.522 casi, i guariti attualmente sono 141.038, mentre 4.305 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 13.522 -159 -521 362 -69,48% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 141.038 813 1.201 -388 -32,31% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 4.305 18 15 3 20,00% [▼] TOTALE CASI: 158.865 672 695 -23 -3,31% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 100 108 -8 -7,41% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.184 8.525 -341 -4,00% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,21%. Media mensile positivi 536,3.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 158.865

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 46.533 (263)

Catania: 43.106 (143)

Messina: 20.281 (51)

Siracusa: 11.004 (27)

Trapani: 10.837 (39)

Ragusa: 8.723 (32)

Caltanissetta: 7.288 (51)

Agrigento: 6.594 (63)

Enna: 4.499 (3)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.149.017

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 650.633 (88.668) (5.849)

Veneto: 348.113 (31.674) (1.677)

Campania: 295.589 (93.707) (2.981)

Emilia-Romagna: 289.957 (60.666) (2.845)

Piemonte: 266.861 (26.005) (2.322)

Lazio: 250.229 (39.338) (1.800)

Toscana: 169.047 (22.897) (1.302)

Puglia: 160.542 (36.986) (1.634)

Sicilia: 158.865 (13.522) (672)

Friuli Venezia Giulia: 83.619 (13.174) (991)

Liguria: 81.610 (6.060) (405)

Marche: 75.685 (10.832) (921)

Abruzzo: 58.931 (12.898) (608)

P.A. Bolzano: 55.915 (4.652) (203)

Umbria: 47.292 (6.597) (283)

Sardegna: 42.152 (12.765) (128)

Calabria: 40.305 (7.088) (414)

P.A. Trento: 36.997 (4.127) (370)

Basilicata: 17.065 (3.915) (151)

Molise: 11.398 (1.549) (84)

Valle d’Aosta: 8.212 (230) (33)