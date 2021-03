650 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 532,1

Situazione Covid-19 al 13 marzo 2021.

Sono 650 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 679) a fronte di 8.373 tamponi (ieri 8.659), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 7,76%. Media mensile positivi 532,1.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 74, in diminuzione (-200) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 274 casi.

563 sono i guariti, in aumento (171) rispetto ai 392 di ieri, mentre si registrano 13 decessi, a differenza delle 13 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 99 (ieri erano 101); i ricoverati con sintomi sono 684 (ieri 671), mentre sono 13.087 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 13.024.

Il totale dei positivi si attesta a 13.870 casi, i guariti attualmente sono 141.993, mentre 4.331 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 13.870 74 274 -200 -72,99% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 141.993 563 392 171 43,62% [=] DECEDUTI – TOTALI: 4.331 13 13 0 0,00% [▼] TOTALE CASI: 160.194 650 679 -29 -4,27% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 99 101 -2 -1,98% [▼] TAMPONI ESEGUITI 8.373 8.659 -286 -3,30% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 7,76%. Media mensile positivi 532,1.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 160.194

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 47.119 (287)

Catania: 43.352 (96)

Messina: 20.356 (31)

Siracusa: 11.126 (91)

Trapani: 10.866 (6)

Ragusa: 8.809 (37)

Caltanissetta: 7.359 (37)

Agrigento: 6.699 (59)

Enna: 4.508 (6)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.201.838

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 662.704 (94.493) (5.809)

Veneto: 352.727 (34.062) (2.682)

Campania: 301.173 (96.132) (2.940)

Emilia-Romagna: 296.324 (64.487) (2.950)

Piemonte: 271.949 (28.677) (2.159)

Lazio: 253.984 (41.505) (1.998)

Toscana: 171.677 (23.729) (1.326)

Puglia: 164.016 (38.367) (1.700)

Sicilia: 160.194 (13.870) (650)

Friuli Venezia Giulia: 85.543 (14.175) (953)

Liguria: 82.323 (6.229) (307)

Marche: 77.559 (11.063) (1.000)

Abruzzo: 59.765 (12.636) (320)

P.A. Bolzano: 56.241 (4.219) (183)

Umbria: 47.707 (6.152) (196)

Sardegna: 42.361 (12.789) (103)

Calabria: 40.885 (7.411) (275)

P.A. Trento: 37.517 (4.185) (239)

Basilicata: 17.343 (4.028) (137)

Molise: 11.575 (1.580) (104)

Valle d’Aosta: 8.271 (272) (31)