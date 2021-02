613 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 646,73

Situazione Covid-19 al 25 febbraio 2021.

Sono 613 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 542) a fronte di 9.022 tamponi (ieri 8.473), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 6,79%. Media mensile positivi 646,73.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -664, in aumento (303) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -967 casi.

1262 sono i guariti, in diminuzione (-226) rispetto ai 1.488 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 21 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 131 (ieri erano 130); i ricoverati con sintomi sono 799 (ieri 816), mentre sono 26.096 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 26744.

Il totale dei positivi si attesta a 27.026 casi, i guariti attualmente sono 119.908, mentre 4.075 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 27.026 -664 -967 303 -31,33% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 119.908 1.262 1.488 -226 -15,19% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 4.075 15 21 -6 -28,57% [▲] TOTALE CASI: 151.009 613 542 71 13,10% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 131 130 1 0,77% [▲] TAMPONI ESEGUITI 9.022 8.473 549 6,48% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 6,79%. Media mensile positivi 646,73.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 43.118 (214)

Catania: 41.422 (99)

Messina: 19.717 (69)

Trapani: 10.590 (12)

Siracusa: 10.502 (75)

Ragusa: 8.325 (41)

Caltanissetta: 6.887 (27)

Agrigento: 6.067 (64)

Enna: 4.381 (12)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 590.804 (57.828) (4.243)

Veneto: 330.277 (22.949) (1.304)

Campania: 260.324 (72.972) (2.385)

Emilia-Romagna: 252.915 (37.693) (2.090)

Piemonte: 243.518 (14.323) (1.454)

Lazio: 230.001 (34.995) (1.256)

Toscana: 152.787 (16.130) (1.374)

Sicilia: 151.009 (27.026) (613)

Puglia: 143.770 (31.972) (1.154)

Liguria: 77.028 (5.075) (452)

Friuli Venezia Giulia: 75.535 (9.640) (683)

Marche: 65.785 (9.610) (732)

Abruzzo: 52.951 (12.635) (653)

P.A. Bolzano: 52.857 (6.929) (355)

Umbria: 43.910 (8.322) (267)

Sardegna: 40.957 (12.892) (80)

Calabria: 37.292 (6.134) (194)

P.A. Trento: 33.037 (3.315) (406)

Basilicata: 15.327 (3.863) (124)

Molise: 10.353 (1.698) (65)

Valle d’Aosta: 7.998 (142) (2)