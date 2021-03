613 i nuovi casi di Covid in Sicilia, media mensile positivi 536,16

Situazione Covid-19 al 14 marzo 2021.

Sono 613 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 650) a fronte di 7.116 tamponi (ieri 8.373), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,61%. Media mensile positivi 536,16.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 453, in aumento (379) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 74 casi.

147 sono i guariti, in diminuzione (-416) rispetto ai 563 di ieri, mentre si registrano 13 decessi, a differenza delle 13 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 100 (ieri erano 99); i ricoverati con sintomi sono 691 (ieri 684), mentre sono 13.532 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 13.087.

Il totale dei positivi si attesta a 143.23 casi, i guariti attualmente sono 142.140, mentre 4.344 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 14.323 453 74 379 512,16% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 142.140 147 563 -416 -73,89% [=] DECEDUTI – TOTALI: 4.344 13 13 0 0,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 160.807 613 650 -37 -5,69% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 100 99 1 1,01% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 7.116 8.373 -1.257 -15,01% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,61%. Media mensile positivi 536,16.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

IN SICILIA

Totale casi regionali: 160.807

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 47.339 (220)

Catania: 43.476 (124)

Messina: 20.400 (44)

Siracusa: 11.181 (55)

Trapani: 10.871 (5)

Ragusa: 8.854 (45)

Caltanissetta: 7.410 (51)

Agrigento: 6.764 (65)

Enna: 4.512 (4)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 3.223.142

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 667.038 (97.487) (4.334)

Veneto: 354.314 (35.006) (1.587)

Campania: 303.622 (96.995) (2.449)

Emilia-Romagna: 299.339 (66.568) (3.023)

Piemonte: 273.479 (29.652) (1.530)

Lazio: 255.796 (42.587) (1.812)

Toscana: 172.982 (24.265) (1.305)

Puglia: 165.558 (39.142) (1.542)

Sicilia: 160.807 (14.323) (613)

Friuli Venezia Giulia: 86.147 (14.341) (604)

Liguria: 82.644 (6.264) (321)

Marche: 78.175 (10.910) (616)

Abruzzo: 60.088 (12.840) (323)

P.A. Bolzano: 56.341 (4.085) (103)

Umbria: 47.977 (6.099) (270)

Sardegna: 42.479 (12.880) (118)

Calabria: 41.185 (7.557) (300)

P.A. Trento: 37.790 (4.312) (273)

Basilicata: 17.449 (4.091) (106)

Molise: 11.627 (1.560) (52)

Valle d’Aosta:¬†8.305¬†(302)¬†(34)