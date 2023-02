60enne evade dagli arresti domiciliari a Patti e viene arrestato in centro città dai Carabinieri

60enne evade dagli arresti domiciliari a Patti e viene arrestato in centro città dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Patti hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne già noto alle Forze dell’Ordine per il reato di evasione. Il fatto è avvenuto durante un servizio finalizzato al controllo del territorio, quando i militari hanno fermato l’uomo mentre si aggirava per le vie del centro, nonostante fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Il 60enne ha fornito ai militari una giustificazione per il suo allontanamento, dichiarando di essersi recato presso l’Ospedale di Patti. Tuttavia, dopo le verifiche dei Carabinieri, è emerso che le sue dichiarazioni non erano veritiere. Di conseguenza, l’uomo è stato immediatamente arrestato per evasione.