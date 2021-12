608 i casi di Covid in Sicilia, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 20 dicembre 2021.

Sono 608 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.261) a fronte di 2.853 tamponi (ieri 8.090), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 21,31%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 281, in diminuzione (-631) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 912 casi.

321 sono i guariti, in diminuzione (-18) rispetto ai 339 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 10 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 63 (ieri erano 61); i ricoverati con sintomi sono 528 (ieri 514), mentre sono 20.477 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 20.212.

Il totale dei positivi si attesta a 21.068 casi, i guariti attualmente sono 314.731, mentre 7.355 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 21.068 281 912 -631 -69,19% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 314.731 321 339 -18 -5,31% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 7.355 6 10 -4 -40,00% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 343.154 608 1.261 -653 -51,78% [‚Ė≤] IN TERAPIA INTENSIVA 63 61 2 3,28% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 2.853 8.090 -5.237 -64,73% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 21,31%. Media mensile positivi 845,79.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

105.743.083



Persone vaccinate

47.834.551

88,57 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 343.154

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 90.608 (223)

Catania: 88.588 (249)

Messina: 41.677 (18)

Siracusa: 27.713 (0)

Trapani: 22.974 (5)

Ragusa: 21.144 (0)

Caltanissetta: 20.272 (72)

Agrigento: 19.859 (41)

Enna: 10.319 (0)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 5.405.360

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 1.000.437 (69.824) (2.576)

Veneto: 580.604 (61.404) (2.304)

Campania: 518.391 (26.320) (1.308)

Emilia-Romagna: 492.029 (43.343) (2.369)

Lazio: 459.386 (38.476) (1.638)

Piemonte: 428.838 (26.229) (1.581)

Sicilia: 343.154 (21.068) (608)

Toscana: 318.299 (17.187) (955)

Puglia: 287.569 (7.440) (414)

Friuli Venezia Giulia: 144.105 (8.180) (277)

Liguria: 134.915 (8.231) (610)

Marche: 133.683 (6.660) (300)

Calabria: 101.124 (8.816) (475)

P.A. Bolzano: 96.396 (5.647) (114)

Abruzzo: 93.456 (7.012) (179)

Sardegna: 82.582 (4.184) (259)

Umbria: 71.295 (3.729) (120)

P.A. Trento: 56.244 (3.026) (81)

Basilicata: 33.040 (1.811) (3)

Molise: 15.496 (242) (2)

Valle d’Aosta:¬†14.317¬†(874)¬†(40)

Fonte dati: Ministero della Salute