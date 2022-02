6.934 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 34 le vittime

Situazione Covid-19 al 16 febbraio 2022.

Sono 6.934 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.196).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -9.028, in diminuzione (-10.606) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.578 casi.

15.928 sono i guariti, in aumento (11.370) rispetto ai 4.558 di ieri, mentre si registrano 34 decessi, a differenza delle 60 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 110 (ieri erano 111); i ricoverati con sintomi sono 1.291 (ieri 1.320), mentre sono 252.049 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 261.047.

Il totale dei positivi si attesta a 253.450 casi, i guariti attualmente sono 466.823, mentre 9.149 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 253.450 -9.028 1.578 -10.606 -672,12% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 466.823 15.928 4.558 11.370 249,45% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 9.149 34 60 -26 -43,33% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 729.422 6.934 6.196 738 11,91% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 110 111 -1 -0,90% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 6.829 5.243 1.586 30,25% Media mensile positivi 6.499.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

132.287.417



Persone vaccinate

49.203.300

91,10 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 729.422

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 173.127 (1.537)

Catania: 172.515 (1.166)

Messina: 91.926 (1.356)

Siracusa: 68.492 (869)

Ragusa: 53.902 (405)

Trapani: 51.414 (449)

Agrigento: 49.625 (476)

Caltanissetta: 47.134 (365)

Enna: 21.287 (311)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.265.343

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.278.047 (162.282) (5.964)

Veneto: 1.281.954 (87.756) (5.181)

Campania: 1.156.305 (164.267) (5.813)

Emilia-Romagna: 1.154.135 (71.956) (3.991)

Lazio: 1.015.183 (221.801) (6.531)

Piemonte: 952.880 (60.962) (3.142)

Toscana: 824.269 (61.375) (3.328)

Sicilia: 729.422 (253.450) (6.766)

Puglia: 692.126 (92.071) (4.498)

Liguria: 332.054 (21.167) (1.342)

Marche: 309.088 (24.558) (2.204)

Friuli Venezia Giulia: 299.523 (28.373) (1.198)

Abruzzo: 248.048 (89.609) (1.563)

Calabria: 197.368 (47.165) (1.908)

P.A. Bolzano: 181.303 (9.185) (741)

Umbria: 174.952 (12.929) (1.034)

Sardegna: 159.755 (36.009) (2.877)

P.A. Trento: 135.072 (6.393) (402)

Basilicata: 76.995 (19.851) (772)

Molise: 35.936 (7.164) (423)

Valle d’Aosta:¬†30.928¬†(1.790)¬†(71)

Fonte dati: Ministero della Salute