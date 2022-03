6.765 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 19 le vittime

Situazione Covid-19 al 26 marzo 2022.

Sono 6.765 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.310).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -4.725, in diminuzione (-3.224) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.501 casi.

11.471 sono i guariti, in aumento (3.678) rispetto ai 7.793 di ieri, mentre si registrano 19 decessi, a differenza delle 18 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 62 (ieri erano 66); i ricoverati con sintomi sono 902 (ieri 903), mentre sono 227.705 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 232.425.

Il totale dei positivi si attesta a 228.669 casi, i guariti attualmente sono 707.717, mentre 9.973 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ėľ] CASI POSITIVI – TOTALI: 228.669 -4.725 -1.501 -3.224 214,79% [‚Ė≤] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 707.717 11.471 7.793 3.678 47,20% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 9.973 19 18 1 5,56% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 946.359 6.765 6.310 455 7,21% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 62 66 -4 -6,06% [‚Ėľ] TAMPONI ESEGUITI 4.650 5.050 -400 -7,92% Media mensile positivi 4.684.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

135.714.886



Persone vaccinate

49.342.428

91,36 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 946.359

Palermo: 226.164 (1.761)

Catania: 203.480 (796)

Messina: 129.051 (1.340)

Siracusa: 87.141 (492)

Agrigento: 72.826 (674)

Trapani: 70.887 (614)

Ragusa: 70.455 (400)

Caltanissetta: 58.581 (378)

Enna: 27.774 (310)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.304.111 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.496.628 (153.220) (8.532)

Veneto: 1.458.593 (75.807) (7.163)

Campania: 1.360.492 (161.346) (8.243)

Emilia-Romagna: 1.261.493 (46.862) (4.080)

Lazio: 1.245.476 (115.474) (8.445)

Piemonte: 1.036.286 (51.036) (2.525)

Toscana: 961.363 (48.427) (4.814)

Sicilia: 946.359 (228.669) (5.491)

Puglia: 883.273 (116.334) (7.909)

Marche: 379.823 (17.192) (2.349)

Liguria: 378.178 (17.404) (1.511)

Friuli Venezia Giulia: 329.483 (22.557) (1.220)

Abruzzo: 304.229 (34.294) (2.214)

Calabria: 282.913 (71.499) (2.829)

Umbria: 226.323 (21.054) (1.690)

Sardegna: 220.639 (29.929) (1.855)

P.A. Bolzano: 203.265 (6.161) (606)

P.A. Trento: 147.599 (3.938) (471)

Basilicata: 102.172 (24.124) (961)

Molise: 47.182 (7.895) (379)

Valle d’Aosta:¬†32.342¬†(1.161)¬†(70)

Fonte dati: Ministero della Salute