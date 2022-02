6.744 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 36 le vittime

Situazione Covid-19 al 3 febbraio 2022.

Sono 6.744 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 8.985).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 3.519, in diminuzione (-481) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 4.000 casi.

3.189 sono i guariti, in diminuzione (-1.747) rispetto ai 4.936 di ieri, mentre si registrano 36 decessi, a differenza delle 49 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 140 (ieri erano 148); i ricoverati con sintomi sono 1.467 (ieri 1.464), mentre sono 256.569 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 253.045.

Il totale dei positivi si attesta a 258.176 casi, i guariti attualmente sono 379.965, mentre 8.658 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 258.176 3.519 4.000 -481 -12,03% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 379.965 3.189 4.936 -1.747 -35,39% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 8.658 36 49 -13 -26,53% [▼] TOTALE CASI: 646.799 6.744 8.985 -2.241 -24,94% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 140 148 -8 -5,41% [▼] TAMPONI ESEGUITI 6.129 7.710 -1.581 -20,51% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 110,03%. Media mensile positivi 8.441,44.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

129.155.923



Persone vaccinate

49.060.472

90,84 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 646.799

Palermo: 157.033 (1414)

Catania: 156.172 (1595)

Messina: 78.621 (801)

Siracusa: 58.986 (834)

Ragusa: 47.462 (671)

Agrigento: 43.784 (544)

Trapani: 43.573 (312)

Caltanissetta: 42.137 (438)

Enna: 19.031 (135)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 11.348.701

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.179.557 (320.342) (14.989)

Veneto: 1.193.244 (202.890) (11.902)

Emilia-Romagna: 1.080.696 (257.725) (12.012)

Campania: 1.065.625 (222.171) (10.178)

Lazio: 916.661 (281.077) (11.612)

Piemonte: 899.251 (118.222) (6.912)

Toscana: 765.116 (137.914) (8.175)

Sicilia: 646.799 (258.176) (6.452)

Puglia: 625.175 (117.251) (7.130)

Liguria: 308.085 (47.544) (3.177)

Friuli Venezia Giulia: 278.309 (62.935) (3.149)

Marche: 276.506 (25.394) (4.607)

Abruzzo: 224.389 (118.440) (2.756)

Calabria: 176.029 (41.839) (2.215)

P.A. Bolzano: 168.350 (20.263) (1.486)

Umbria: 160.608 (22.066) (1.672)

Sardegna: 129.065 (23.533) (1.564)

P.A. Trento: 126.979 (17.073) (1.136)

Basilicata: 67.252 (19.662) (1.017)

Molise: 31.251 (9.944) (401)

Valle d’Aosta: 29.754 (3.769) (149)

Fonte dati: Ministero della Salute