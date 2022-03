6.656 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 25 le vittime

Situazione Covid-19 all’11 marzo 2022.

Sono 6.656 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.456).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 1.251, in diminuzione (-1.108) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 2.359 casi.

5.380 sono i guariti, in aumento (1.298) rispetto ai 4.082 di ieri, mentre si registrano 25 decessi, a differenza delle 15 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 65 (ieri erano 64); i ricoverati con sintomi sono 868 (ieri 869), mentre sono 222.739 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 221.488.

Il totale dei positivi si attesta a 223.672 casi, i guariti attualmente sono 611.140, mentre 9.721 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 223.672 1.251 2.359 -1.108 -46,97% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 611.140 5.380 4.082 1.298 31,80% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 9.721 25 15 10 66,67% [▲] TOTALE CASI: 844.533 6.656 6.456 200 3,10% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 65 64 1 1,56% [▼] TAMPONI ESEGUITI 5.248 5.943 -695 -11,69% Media mensile positivi 4.576.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.883.035



Persone vaccinate

49.304.115

91,29 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 844.533

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 200.521 (1.697)

Catania: 191.465 (922)

Messina: 110.232 (855)

Siracusa: 79.720 (521)

Ragusa: 62.502 (521)

Trapani: 61.482 (721)

Agrigento: 60.930 (830)

Caltanissetta: 52.805 (321)

Enna: 24.876 (268)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.268.459 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.384.992 (112.050) (5.861)

Veneto: 1.371.956 (50.966) (4.461)

Campania: 1.250.752 (123.740) (5.001)

Emilia-Romagna: 1.210.197 (28.918) (2.910)

Lazio: 1.124.353 (97.345) (6.052)

Piemonte: 998.339 (42.930) (1.945)

Toscana: 888.675 (26.447) (3.938)

Sicilia: 844.533 (223.672) (5.497)

Puglia: 777.543 (77.587) (4.748)

Liguria: 356.723 (12.821) (1.209)

Marche: 344.048 (14.398) (1.528)

Friuli Venezia Giulia: 314.929 (17.482) (640)

Abruzzo: 275.867 (28.900) (1.378)

Calabria: 238.287 (49.075) (2.451)

Umbria: 197.405 (13.470) (1.836)

P.A. Bolzano: 194.064 (5.178) (661)

Sardegna: 190.963 (23.654) (1.696)

P.A. Trento: 142.126 (2.937) (294)

Basilicata: 89.209 (17.835) (724)

Molise: 41.928 (6.072) (264)

Valle d’Aosta: 31.570 (1.002) (33)

Fonte dati: Ministero della Salute