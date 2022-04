6.514 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 43 le vittime

Situazione Covid-19 al 5 aprile 2022.

Sono 6.514 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 2.692).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -331, in diminuzione (-217) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -114 casi.

6.802 sono i guariti, in aumento (4.001) rispetto ai 2.801 di ieri, mentre si registrano 43 decessi, a differenza delle 5 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 49 (ieri erano 61); i ricoverati con sintomi sono 1.009 (ieri 1.013), mentre sono 185.559 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 185.874.

Il totale dei positivi si attesta a 186.617 casi, i guariti attualmente sono 803.569, mentre 10.185 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 186.617 -331 -114 -217 190,35% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 803.569 6.802 2.801 4.001 142,84% [▲] DECEDUTI – TOTALI: 10.185 43 5 38 760,00% [▲] TOTALE CASI: 1.000.371 6.514 2.692 3.822 141,98% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 49 61 -12 -19,67% [▲] TAMPONI ESEGUITI 4.811 1.948 2.863 146,97% Media mensile positivi 4.932.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.046.762



Persone vaccinate

49.355.632

91,38 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.000.371

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 239.782 (1.590)

Catania: 211.068 (1.084)

Messina: 139.870 (1.230)

Siracusa: 91.071 (532)

Agrigento: 77.813 (670)

Trapani: 75.787 (489)

Ragusa: 74.042 (448)

Caltanissetta: 61.542 (325)

Enna: 29.396 (146)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 14.966.058 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.575.651 (162.035) (11.666)

Veneto: 1.520.865 (80.109) (9.080)

Campania: 1.435.599 (169.629) (10.099)

Lazio: 1.324.791 (133.217) (9.903)

Emilia-Romagna: 1.301.617 (54.197) (3.103)

Piemonte: 1.064.329 (54.472) (3.895)

Toscana: 1.005.371 (49.928) (5.974)

Sicilia: 1.000.371 (186.617) (5.769)

Puglia: 947.421 (114.657) (8.441)

Marche: 400.611 (12.606) (2.814)

Liguria: 391.943 (17.154) (1.979)

Friuli Venezia Giulia: 339.378 (24.141) (1.562)

Abruzzo: 324.619 (42.625) (2.900)

Calabria: 308.883 (79.972) (3.641)

Umbria: 240.543 (16.607) (1.745)

Sardegna: 237.800 (30.437) (2.631)

P.A. Bolzano: 200.602 (6.276) (847)

P.A. Trento: 151.385 (3.942) (536)

Basilicata: 110.575 (26.574) (1.094)

Molise: 50.757 (8.068) (378)

Valle d’Aosta: 32.947 (1.125) (116)

Fonte dati: Ministero della Salute