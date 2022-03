6.280 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 7 le vittime

Situazione Covid-19 al 12 marzo 2022.

Sono 6.280 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 6.656).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 650, in diminuzione (-601) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 1.251 casi.

5.623 sono i guariti, in aumento (243) rispetto ai 5.380 di ieri, mentre si registrano 7 decessi, a differenza delle 25 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 68 (ieri erano 65); i ricoverati con sintomi sono 828 (ieri 868), mentre sono 223.426 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 222.739.

Il totale dei positivi si attesta a 224.322 casi, i guariti attualmente sono 616.763, mentre 9.728 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 224.322 650 1.251 -601 -48,04% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 616.763 5.623 5.380 243 4,52% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.728 7 25 -18 -72,00% [▼] TOTALE CASI: 850.813 6.280 6.656 -376 -5,65% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 68 65 3 4,62% [▼] TAMPONI ESEGUITI 4.835 5.248 -413 -7,87% Media mensile positivi 4.517.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.963.113



Persone vaccinate

49.308.043

91,29 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 850.813

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 202.283 (1.762)

Catania: 192.162 (697)

Messina: 110.924 (692)

Siracusa: 80.204 (484)

Ragusa: 63.078 (576)

Trapani: 62.232 (750)

Agrigento: 61.756 (826)

Caltanissetta: 53.125 (320)

Enna: 25.049 (173)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.323.128 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.390.493 (115.490) (5.501)

Veneto: 1.376.540 (51.904) (4.584)

Campania: 1.255.941 (123.079) (5.189)

Emilia-Romagna: 1.212.925 (29.376) (2.730)

Lazio: 1.130.621 (95.819) (6.268)

Piemonte: 1.000.241 (43.039) (1.902)

Toscana: 892.918 (27.881) (4.243)

Sicilia: 850.813 (224.322) (5.335)

Puglia: 782.891 (78.755) (5.348)

Liguria: 358.050 (13.130) (1.327)

Marche: 345.560 (13.429) (1.512)

Friuli Venezia Giulia: 315.737 (17.754) (812)

Abruzzo: 277.224 (29.604) (1.360)

Calabria: 240.757 (50.477) (2.470)

Umbria: 199.119 (14.335) (1.714)

P.A. Bolzano: 194.587 (5.235) (523)

Sardegna: 192.770 (24.192) (1.807)

P.A. Trento: 142.439 (3.007) (313)

Basilicata: 89.809 (17.676) (600)

Molise: 42.174 (6.194) (246)

Valle d’Aosta: 31.519 (924) (41)

Fonte dati: Ministero della Salute