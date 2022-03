6.225 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 26 le vittime

Situazione Covid-19 all’8 marzo 2022.

Sono 6.225 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.660).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -6.410, in diminuzione (-9.546) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 3.136 casi.

12.609 sono i guariti, in aumento (8.120) rispetto ai 4.489 di ieri, mentre si registrano 26 decessi, a differenza delle 35 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 66 (ieri erano 63); i ricoverati con sintomi sono 894 (ieri 896), mentre sono 219.102 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 225.513.

Il totale dei positivi si attesta a 220.062 casi, i guariti attualmente sono 601.678, mentre 9.681 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 220.062 -6.410 3.136 -9.546 -304,40% [▲] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 601.678 12.609 4.489 8.120 180,89% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.681 26 35 -9 -25,71% [▼] TOTALE CASI: 831.421 6.225 7.660 -1.435 -18,73% [▲] IN TERAPIA INTENSIVA 66 63 3 4,76% [▲] TAMPONI ESEGUITI 5.851 5.214 637 12,22% Media mensile positivi 4.713.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

134.740.702



Persone vaccinate

49.295.866

91,27 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 831.421

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 197.233 (1.676)

Catania: 189.643 (996)

Messina: 108.441 (779)

Siracusa: 78.760 (497)

Ragusa: 61.426 (421)

Trapani: 60.051 (595)

Agrigento: 59.295 (710)

Caltanissetta: 52.158 (318)

Enna: 24.414 (233)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 13.159.342 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.373.318 (114.216) (5.583)

Veneto: 1.362.882 (49.134) (3.982)

Campania: 1.240.518 (123.389) (4.303)

Emilia-Romagna: 1.204.720 (28.134) (2.517)

Lazio: 1.112.165 (102.513) (5.642)

Piemonte: 994.150 (42.232) (1.899)

Toscana: 880.603 (23.889) (3.172)

Sicilia: 831.421 (220.062) (4.884)

Puglia: 768.082 (75.364) (4.155)

Liguria: 354.228 (12.694) (1.187)

Marche: 340.627 (14.283) (1.748)

Friuli Venezia Giulia: 313.502 (17.054) (748)

Abruzzo: 273.273 (62.512) (1.211)

Calabria: 233.237 (47.503) (2.532)

Umbria: 193.798 (11.344) (1.499)

P.A. Bolzano: 192.802 (4.809) (565)

Sardegna: 187.466 (23.823) (1.632)

P.A. Trento: 141.504 (2.854) (288)

Basilicata: 87.850 (18.832) (604)

Molise: 41.382 (5.955) (287)

Valle d’Aosta: 31.814 (1.326) (45)

Fonte dati: Ministero della Salute