6.224 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 27 le vittime

Situazione Covid-19 al 30 gennaio 2022.

Sono 6.224 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.677).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 5.037, in diminuzione (-654) rispetto a ieri, in cui si erano registrati 5.691 casi.

1.160 sono i guariti, in diminuzione (-779) rispetto ai 1.939 di ieri, mentre si registrano 27 decessi, a differenza delle 47 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 140 (ieri erano 144); i ricoverati con sintomi sono 1.470 (ieri 1.476), mentre sono 240.834 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 235.787.

Il totale dei positivi si attesta a 242.444 casi, i guariti attualmente sono 369.128, mentre 8.498 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▼] CASI POSITIVI – TOTALI: 242.444 5.037 5.691 -654 -11,49% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 369.128 1.160 1.939 -779 -40,18% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 8.498 27 47 -20 -42,55% [▼] TOTALE CASI: 620.070 6.224 7.677 -1.453 -18,93% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 140 144 -4 -2,78% [▼] TAMPONI ESEGUITI 6.100 7.591 -1.491 -19,64% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 102,03%. Media mensile positivi 8.276,24.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

127.538.360



Persone vaccinate

48.970.157

90,67 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 620.070

Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 151.623 (1.375)

Catania: 150.546 (1.378)

Messina: 74.824 (1.010)

Siracusa: 55.963 (611)

Ragusa: 44.767 (686)

Trapani: 42.028 (384)

Agrigento: 41.695 (326)

Caltanissetta: 40.186 (329)

Enna: 18.438 (125)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 10.925.485

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.123.664 (387.290) (14.558)

Veneto: 1.146.230 (250.755) (11.233)

Emilia-Romagna: 1.041.847 (380.428) (13.091)

Campania: 1.026.241 (232.093) (9.814)

Lazio: 875.743 (291.783) (11.533)

Piemonte: 867.623 (148.515) (6.244)

Toscana: 735.197 (156.411) (8.404)

Sicilia: 620.070 (242.444) (6.141)

Puglia: 599.671 (140.665) (2.209)

Liguria: 295.102 (47.109) (3.209)

Friuli Venezia Giulia: 266.990 (62.290) (2.680)

Marche: 259.068 (26.935) (4.520)

Abruzzo: 213.963 (111.624) (2.828)

Calabria: 168.966 (41.241) (1.291)

P.A. Bolzano: 161.628 (23.169) (1.199)

Umbria: 154.479 (23.188) (1.619)

Sardegna: 124.608 (23.409) (918)

P.A. Trento: 122.335 (21.194) (1.117)

Basilicata: 63.263 (18.716) (866)

Molise: 29.736 (9.589) (383)

Valle d’Aosta: 29.061 (4.969) (208)

Fonte dati: Ministero della Salute