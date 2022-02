6.109 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 31 le vittime

Situazione Covid-19 al 24 febbraio 2022.

Sono 6.109 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 5.428).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -1.104, in aumento (14.955) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -16.059 casi.

7.182 sono i guariti, in diminuzione (-14.267) rispetto ai 21.449 di ieri, mentre si registrano 31 decessi, a differenza delle 38 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 69 (ieri erano 81); i ricoverati con sintomi sono 1.130 (ieri 1.134), mentre sono 229.575 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 230.663.

Il totale dei positivi si attesta a 230.774 casi, i guariti attualmente sono 530.734, mentre 9.379 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 230.774 -1.104 -16.059 14.955 -93,13% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 530.734 7.182 21.449 -14.267 -66,52% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 9.379 31 38 -7 -18,42% [▲] TOTALE CASI: 770.887 6.109 5.428 681 12,55% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 69 81 -12 -14,81% [▼] TAMPONI ESEGUITI 6.149 6.632 -483 -7,28% Media mensile positivi 5.980.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

133.584.506



Persone vaccinate

49.256.499

91,20 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 770.887

Totale ed incremento casi

Palermo: 182.511 (1.374)

Catania: 180.528 (1.056)

Messina: 98.485 (964)

Siracusa: 73.480 (596)

Ragusa: 56.804 (429)

Trapani: 54.440 (568)

Agrigento: 52.770 (461)

Caltanissetta: 49.286 (324)

Enna: 22.579 (337)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 12.651.251

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.318.833 (124.633) (5.239)

Veneto: 1.317.960 (63.592) (4.111)

Campania: 1.194.752 (142.441) (4.252)

Emilia-Romagna: 1.177.391 (43.109) (2.753)

Lazio: 1.058.945 (164.289) (5.361)

Piemonte: 971.840 (49.054) (2.192)

Toscana: 847.982 (38.559) (2.993)

Sicilia: 770.887 (230.774) (4.776)

Puglia: 723.374 (83.307) (3.652)

Liguria: 341.616 (16.106) (1.250)

Marche: 322.378 (23.045) (1.791)

Friuli Venezia Giulia: 306.311 (21.210) (810)

Abruzzo: 259.705 (69.774) (1.328)

Calabria: 210.010 (46.338) (1.580)

P.A. Bolzano: 186.492 (6.793) (581)

Umbria: 181.589 (10.327) (777)

Sardegna: 172.213 (33.832) (1.499)

P.A. Trento: 138.097 (4.336) (387)

Basilicata: 81.509 (19.785) (502)

Molise: 38.065 (6.500) (296)

Valle d’Aosta: 31.302 (1.424) (39)

Fonte dati: Ministero della Salute