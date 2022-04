6.063 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 32 le vittime

Situazione Covid-19 al 21 aprile 2022.

Sono 6.063 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 7.634).

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono -3.922, in aumento (2.314) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -6.236 casi.

9.953 sono i guariti, in diminuzione (-3.888) rispetto ai 13.841 di ieri, mentre si registrano 32 decessi, a differenza delle 29 vittime di ieri.

Invariati i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 48 (ieri erano 48), i ricoverati con sintomi sono 883 (ieri 895), mentre sono 122.696 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 126.606.

Il totale dei positivi si attesta a 123.627 casi, i guariti attualmente sono 938.350, mentre 10.438 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 123.627 -3.922 -6.236 2.314 -37,11% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 938.350 9.953 13.841 -3.888 -28,09% [‚Ė≤] DECEDUTI – TOTALI: 10.438 32 29 3 10,34% [‚Ėľ] TOTALE CASI: 1.072.415 6.063 7.634 -1.571 -20,58% [=] IN TERAPIA INTENSIVA 48 48 0 0,00% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 4.889 4.193 696 16,60% Media mensile positivi 4.280.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA

Totale somministrazioni vaccini

136.470.789



Persone vaccinate

49.369.971

91,45 % della popolazione over 12

(persone con almeno una somministrazione)



IN SICILIA

Totale casi regionali: 1.072.415

Totale ed incremento casi

Palermo: 257.465 (1.359)

Catania: 223.945 (1.102)

Messina: 153.218 (1.416)

Siracusa: 97.499 (534)

Agrigento: 83.723 (468)

Trapani: 82.252 (490)

Ragusa: 78.366 (369)

Caltanissetta: 64.727 (238)

Enna: 31.220 (87)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 15.934.437 Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 2.700.288 (165.707) (9.678)

Veneto: 1.617.277 (74.045) (7.423)

Campania: 1.541.779 (161.129) (8.714)

Lazio: 1.430.992 (153.780) (8.202)

Emilia-Romagna: 1.371.079 (58.521) (5.930)

Piemonte: 1.114.803 (61.536) (2.720)

Sicilia: 1.072.415 (123.627) (5.079)

Toscana: 1.066.731 (50.170) (4.713)

Puglia: 1.024.328 (102.444) (5.860)

Marche: 428.688 (7.435) (1.995)

Liguria: 414.925 (17.080) (1.785)

Abruzzo: 355.114 (49.804) (2.337)

Friuli Venezia Giulia: 355.024 (24.250) (1.304)

Calabria: 340.274 (84.840) (2.308)

Sardegna: 264.924 (29.872) (2.695)

Umbria: 258.498 (12.301) (1.483)

P.A. Bolzano: 207.795 (4.480) (671)

P.A. Trento: 157.701 (3.840) (496)

Basilicata: 121.150 (27.800) (947)

Molise: 56.337 (8.745) (563)

Valle d’Aosta:¬†34.315¬†(1.407)¬†(117)

Fonte dati: Ministero della Salute