595 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 44 nel messinese

Situazione Covid-19 al 9 marzo 2021.

Sono 595 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 515) a fronte di 7.373 tamponi (ieri 7.120), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,06%. Media mensile positivi 531,46.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui i positivi di oggi sono -1.197, in aumento (124) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -1.321 casi.

1.774 sono i guariti, in diminuzione (-43) rispetto ai 1.817 di ieri, mentre si registrano 18 decessi, a differenza delle 19 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 112 (ieri erano 120); i ricoverati con sintomi sono 665 (ieri 669), mentre sono 13.425 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 14.610.

Il totale dei positivi si attesta a 14.202 casi, i guariti attualmente sono 139.024, mentre 4.272 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [‚Ė≤] CASI POSITIVI – TOTALI: 14.202 -1.197 -1.321 124 -9,39% [‚Ėľ] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 139.024 1.774 1.817 -43 -2,37% [‚Ėľ] DECEDUTI – TOTALI: 4.272 18 19 -1 -5,26% [‚Ė≤] TOTALE CASI: 157.498 595 515 80 15,53% [‚Ėľ] IN TERAPIA INTENSIVA 112 120 -8 -6,67% [‚Ė≤] TAMPONI ESEGUITI 7.373 7.120 253 3,55% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,06%. Media mensile positivi 531,46.

Leggenda:¬†[‚Ėľ] In diminuzione¬†¬†[‚Ė≤] In aumento¬†[=] Invariato

IN SICILIA Totale ed incremento casi Totale ed incremento casi

Palermo: 45.979 (295)

Catania: 42.777 (106)

Messina: 20.197 (44)

Siracusa: 10.935 (44)

Trapani: 10.784 (14)

Ragusa: 8.653 (30)

Caltanissetta: 7.217 (25)

Agrigento: 6.466 (36)

Enna: 4.490 (1)

IN ITALIA Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 640.362 (82.343) (4.084)

Veneto: 344.875 (30.210) (1.608)

Campania: 289.574 (91.233) (2.709)

Emilia-Romagna: 285.021 (58.396) (2.429)

Piemonte: 262.453 (23.782) (2.018)

Lazio: 246.775 (38.577) (1.431)

Toscana: 166.452 (22.157) (1.001)

Sicilia: 157.498 (14.202) (595)

Puglia: 157.337 (35.805) (1.286)

Friuli Venezia Giulia: 81.762 (12.210) (598)

Liguria: 80.863 (5.930) (248)

Marche: 73.883 (10.158) (423)

Abruzzo: 57.954 (13.325) (187)

P.A. Bolzano: 55.590 (4.833) (178)

Umbria: 46.713 (6.870) (232)

Sardegna: 41.959 (12.720) (146)

Calabria: 39.608 (6.606) (149)

P.A. Trento: 36.222 (3.945) (213)

Basilicata: 16.799 (3.802) (182)

Molise: 11.234 (1.584) (24)

Valle d’Aosta:¬†8.159¬†(195)¬†(8)