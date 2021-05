589 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 46 nel messinese, 6 le vittime

Situazione Covid-19 al 10 maggio 2021.

Sono 589 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 494) a fronte di 7.347 tamponi (ieri 5.766), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 8,01%. Media mensile positivi 1.034,96.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute, secondo cui gli attuali positivi di oggi sono 85, in aumento (570) rispetto a ieri, in cui si erano registrati -485 casi.

498 sono i guariti, in diminuzione (-467) rispetto ai 965 di ieri, mentre si registrano 6 decessi, a differenza delle 14 vittime di ieri.

In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 131 (ieri erano 136); i ricoverati con sintomi sono 988 (ieri 974), mentre sono 21.111 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 21035.

Il totale dei positivi si attesta a 22.230 casi, i guariti attualmente sono 188.620, mentre 5.566 è il numero delle vittime ad oggi.

Tabella in dettaglio con confronto Oggi/Ieri, Incremento e Percentuale

OGGI IERI INC. PERC. [▲] CASI POSITIVI – TOTALI: 22.230 85 -485 570 -117,53% [▼] DIMESSI/GUARITI – TOTALI: 188.620 498 965 -467 -48,39% [▼] DECEDUTI – TOTALI: 5.566 6 14 -8 -57,14% [▲] TOTALE CASI: 216.416 589 494 95 19,23% [▼] IN TERAPIA INTENSIVA 131 136 -5 -3,68% [▲] TAMPONI ESEGUITI 7.347 5.766 1.581 27,42% Percentuale di positivi su tamponi molecolari eseguiti: 8,01%. Media mensile positivi 1.034,96.

Leggenda: [▼] In diminuzione [▲] In aumento [=] Invariato

VACCINAZIONI IN ITALIA Totale somministrazioni vaccini

24.215.989

Persone vaccinate

7.468.842



IN SICILIA

Totale casi regionali: 216.416

Totale ed incremento casi

Palermo: 67.247 (252)

Catania: 55.413 (112)

Messina: 25.197 (46)

Siracusa: 15.568 (62)

Trapani: 13.236 (20)

Ragusa: 11.861 (64)

Caltanissetta: 11.111 (28)

Agrigento: 10.866 (1)

Enna: 5.917 (4)

IN ITALIA

Totale casi nazionali: 4.116.287

Totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 818.997 (41.701) (583)

Veneto: 417.727 (19.036) (247)

Campania: 405.307 (84.584) (943)

Emilia-Romagna: 376.486 (31.379) (471)

Piemonte: 352.331 (13.126) (346)

Lazio: 332.648 (36.868) (680)

Puglia: 242.934 (43.461) (247)

Toscana: 233.730 (17.148) (481)

Sicilia: 216.416 (22.230) (589)

Friuli Venezia Giulia: 106.123 (6.385) (38)

Liguria: 101.081 (3.928) (66)

Marche: 99.794 (5.518) (57)

Abruzzo: 72.570 (7.852) (54)

P.A. Bolzano: 71.807 (1.121) (4)

Calabria: 63.118 (13.529) (168)

Sardegna: 55.682 (15.475) (31)

Umbria: 55.288 (2.556) (18)

P.A. Trento: 44.569 (861) (12)

Basilicata: 25.009 (5.908) (24)

Molise: 13.434 (436) (2)

Valle d’Aosta: 11.236 (568) (19)